No hay plan B

Se me antoja muy improbable que el Partido Popular admita apoyar la modificación de la ley de Extranjería imprescindible para que los menores migrantes no acompañados puedan ser tutelados y atendidos en otras comunidades autónomas. El PP ha hecho su lectura de las recientes elecciones europeas – los datos en Europa y en España –y ha sacado como conclusión que el miedo y el rechazo a los emigrantes – especialmente los que proceden de África – cotizan en la bolsa electoral. Es un espantajo que quiere arrebatar a Vox y al payasete del Telegram. No lo conseguirán. Verán, lo que la extrema derecha vende es, fundamentalmente, un entramado de valores ideológicos que sirven de refugio tóxico pero tranquilizador ante el terror o la incertidumbre. En materia de adhesión político-electoral son valores no segregables. Me explicaré: no vas a arrancar muchos votos a los ultras manifestando que perseguirás las pateras con acorazados pero que al mismo tiempo respetarás los derechos de gays, lesbianas y trans. Para tener la oportunidad –al menos – de pescar algo en el caladero facistoide tienes que comprar el lote entero de supremacismos legañosos y prejuicios fecales. Así las cosas, no creo que la derecha (todavía) democrática esté por la reforma de la normativa que llevará el PSOE (o el mismo Gobierno) al Congreso. Como los independentistas catalanes no están por la labor el decreto ley o la proposición de ley no podrán ser aprobados y/o convalidados.

Los esfuerzos de Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres no habrán servicio para nada. Pero tampoco las gestiones que ha hecho el líder del PP canario, Manuel Domínguez, quien ha insistido en trasladar una y otra vez a Alberto Núñez Feijoo y a varios diputados y dirigentes regionales de su partido la necesidad urgente de una solidaridad con las islas por parte de toda España. Desde hace semanas Domínguez se ha comprometido en convencer a sus compañeros pero sin ningún avance claro. El vicepresidente del Gobierno autónomo está convencido ahora de que la reforma de la ley de Extranjería es el mejor camino pero, salvo algunas buenas palabras de Núñez Feijoo, solo ha cosechado frustración. Lo malo es que no existe plan B. No solo no existe, sino no puede existir. Visto lo visto, y como la situación solo se agrava con nuevas llegadas de migrantes niños y adolescentes –ya son más de 6.000 y el pronóstico de 10.000 antes de fin de año ya no lo discute nadie – el Gobierno central debe apresurarse en cedes espacios – por ejemplo dependencias y cuarteles del Ministerio de Defensa – y rehabilitarlos y dotarlos para instalar a los pibes. Una operación que debería haber empezado inmediatamente.

Escuché no hace mucho a una presentadora rubia como la cerveza en una cadena pública escandalizarse con este asunto: 6.000 niños no son nada y Canarias debería acogerlos, darlos educación, un hogar, una cobertura médica, un futuro profesional. Tampoco son nada 10.000. Supongo que 20.000 tampoco. Este buenismo estúpido y comodón está bastante extendido. Canarias estará condenada a una infinita solidaridad, simplemente, por su posición geográfica. En España la inmigración todavía no es un problema. En este país atlántico tampoco. Pero en Francia la situación es otra. Yo, personalmente, solo centro desprecio por todos los bienpensantes que creen que no es problemático gestionar sociedades con grandes flujos inmigratorios. Es difícil, es complejo, es arriesgado. La integración conlleva un extraordinario reto político y cultural y cuesta sangre, sudor y lágrimas. Recuerdo una mañana en Caracas, nosotros, emigrantes canarios, y un individuo que se planta delante del carro y nos apunta con una smith and wesson: “¡Dame toda la plata, musiú de mierda!” Mi padre le soltó un manotazo y se le cayó el revólver. Fue una de las veces en las que nacimos en Catia.

