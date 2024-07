El teatrillo de la política

Los estudiantes de la Universidad de La Laguna en una de las manifestaciones en Campus Guajara / Andrés Gutiérrez

Todos mis viajes tienen una cosa en común: siempre me encuentro con una pareja de novios recién casados posando para la foto de recuerdo y una manifestación. Lo primero es mucho más encantador que lo segundo y, según mi mujer, lo de las bodas trae buena suerte; aunque yo no creo en la suerte, y menos aún en la buena. Esta vez, ambos eventos me los encontré en las calles de Nueva York. Los novios eran de origen asiático y posaban en la zona del Dumbo con el puente de Manhattan al fondo. Los de la pancarta me cogió en la esquina de Broadway con la 116 St, cuando visitaba la universidad de Columbia.

Los manifestantes, se supone que estudiantes propalestinos, que no llegarían al centenar, lanzaban proclamas en favor de Gaza y, por consiguiente, en contra de la invasión de Israel de dicho territorio. Recordemos una obviedad: Israel fue atacada, de manera masiva y sorpresiva, el 7 de octubre de 2023 por la banda terrorista Hamás, asesinando a 1.200 personas la mayoría israelís, pero también de otras nacionalidades, perpetrando diversas masacres en distintos Kibutz, matando, violando y raptando a cientos de personas incluidos mujeres y niños. ¿Qué la reacción del gobierno israelita fue y sigue siendo desproporcionada? Pues, seguramente. De todas formas, pregúntense ustedes cuál habría sido vuestra reacción si su vecino entra en su casa por las buenas y hace lo mismo con su familia.

Los manifestantes habían establecido un campamento con unas cincuenta tiendas que, aunque estaban vigilados por la policía del propio campus, el rector de la universidad no tardaría ni veinticuatro horas en solicitar la ayuda del Departamento de Policía de Nueva York para que asaltara y desmantelara el campamento, mientras llevaba a cabo arrestos masivos. Era la primera vez que esto sucedía desde las protestas en dicha universidad por lo de la guerra del Vietnam. La otra boda junto a la nueva manifestación me las encontré en Washington Square Park. Los novios se hacían la foto de rigor debajo del histórico arco que daba a la quinta avenida, ajenos a las dos manifestaciones que se sucedían en torno a la fuente que preside el parque. Esta vez, había dos grupos de estudiantes provenientes de la cercana universidad de Nueva York, enfrentados y separados por la policía neoyorquina: unos, con las banderas propalestinas; y, los otros, con banderas israelíes. Los dos bandos lanzando, a viva voz, sus propias consignas.

La prensa y los noticiarios de la televisión de esos días recogía la crónica de ambas manifestaciones —de los recién casados no se decía nada—; y, en ambos casos, se preguntaban en grandes titulares: ¿Dónde estaban los manifestantes que se oponían a la invasión, por parte de la rusia de Putin, de Ucrania? Todavía están esperando la respuesta. Pronto, dichas manifestaciones se extenderían por media Europa auspiciadas por la izquierda más radical, autodenominada «progre», y que destila por todos sus poros su proislamismo y su antisemitismo.

En Madrid, coreaban eslóganes del terrorismo palestino en contra del gobierno israelí —la única democracia en medio de un mundo dictatorial islámico que, desde su creación como estado libre, han jurado su destrucción—, incluidos ministros de este gobierno socialcomunista que padecemos, que declaran abiertamente el mismo lema que utiliza el integrismo islámico: «desde el río hasta el mar», con la intención de acabar de una vez por todas con el estado de Israel. Esa misma izquierda reaccionaria —jaleada por la Selección Nacional de Opinión Sincronizada—, que nada tiene que decir sobre la invasión de Ucrania —bueno, en realidad se oponen a cualquier ayuda armamentística para su defensa—, o del abandono por parte de este gobierno de la causa saharaui.

Como es evidente, esta desgraciada crisis, donde siempre pierden los más débiles, no se soluciona solo con «reconocer» al Estado Palestino. Entre otras razones porque ni ellos mismos lo tienen claro.