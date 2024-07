Hablan con odio

Odio

Las peores guerras son las de pobres contra pobres. Jamás imaginé la nula empatía con la que podemos valorar el drama humano que viven las personas migrantes. Es odio en su máxima expresión. Hablan con rabia y animadversión de simples niños que lo dejan todo por tener algo de futuro, no una vida mejor, simplemente un hilito de esperanza en un continente desconocido. Da la impresión que en Canarias no existía delincuencia hasta la llegada de las pateras, con esos peligrosos terroristas que vienen a ejercer la criminalidad con total impunidad. En el otro vértice están las personas influenciadoras con claras y evidentes limitaciones intelectuales que llaman a la revolución contra una situación que catalogan de invasión. Y lo hacen por el puro patriotismo de ganarse un puñado de seguidores en Instagram, tan originales como los discursos ultra de aquellos que quieren hacerse ricos a costa de los pobres. Hasta para eso son así de originales. Muchos creen que la llegada masiva de migrantes ejerce una presión adicional sobre los recursos limitados de las islas, pero la realidad es que la competencia en empleos, vivienda y servicios públicos no es tal. No te quitan el trabajo, cogen los que tú no quieres. Tampoco cobran esas ayudas millonarias que tramposamente son utilizadas por los odiadores profesionales. Por supuesto, existe un temor extendido de que la presencia de migrantes pueda contribuir a un aumento de la criminalidad y la inseguridad, especialmente en áreas urbanas y turísticas. Esta percepción se ve alimentada por incidentes aislados y la cobertura mediática que enfatiza los problemas de convivencia, cosa que, en el plano correcto tiene una lectura totalmente sesgada. Claro, es una simpleza, pero viene gente buena y mala. Tengo conocidos que temen que la llegada de migrantes pueda llevar a cambios culturales que amenacen la identidad y las tradiciones locales. La preocupación por la preservación de la cultura canaria frente a influencias externas puede provocar resentimiento hacia aquellos que se perciben como agentes del cambio cultural. Pero la cosa tiene otra lectura: no se ha viciado absolutamente nada de nuestras tradiciones ni del acervo cultural. La falta de información precisa y la difusión de estereotipos negativos alimenta actitudes hostiles hacia los migrantes. Esto es más viejo que el monte. Son prejuicios reforzados por relatos que enfatizan los aspectos negativos de la migración y deshumanizan a los migrantes, porque no hay mejor ejercicio que humillar al igual. No he visto algo tan cruel como un currela de mono azul insultando a un migrante que vende pulseras para ganarse unos euros. Esa es la realidad del proletariado y las ensoñaciones libertarias de algunos. A esto hay que sumar la confusión de algunos agitadores de TikTok que mezclan a Achamán con los Reyes Católicos y la bandera anticonstitucional con las siete estrellas verdes. Las administraciones canarias están ocupadas y preocupadas en este asunto que, lógicamente, necesita un control y una solución. Lo mejor es dejar trabajar y no entrar en cuitas políticas. No se están priorizando los intereses de los migrantes sobre los de la población local. Está clarísimo que el odio hacia los migrantes está resurgiendo como una reacción emocional a los cambios rápidos y desconocidos en su entorno social y cultural. La incertidumbre sobre el futuro lleva a la búsqueda de chivos expiatorios, con los migrantes en la diana de todo. Lo peor es el odio con el que se habla. Lo más difícil es solucionar algo que estás empeñado en defender como la verdad absoluta.

@luisfeblesc