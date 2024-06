Sentarse juntos

Volcán Tajogaite. / KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

Con sabio criterio, Héctor Izquierdo planteó, desde la hora cero de la erupción de Cabeza de Vaca, una reconstrucción que, en primera instancia, pusiera en valor los activos naturales de La Palma y que, en un ejercicio patriótico e inteligente corrigiera las carencias históricas de un territorio que soportó una erupción de un trimestre en condiciones poco menos que deplorables.

No fue un encargo fácil asumir la responsabilidad del del comisionado pero, en todo momento, sintió el apoyo de las autoridades locales – en primer lugar los alcaldes de los tres municipios del Valle de Aridane – y la comprensión solidaria de todos los palmeros. La solidaridad es, para bien, una actitud contagiosa y, desde lugares insolitos, llegaron apoyos materiales y morales que auxiliaron a los damnificados en sus necesidades más perentorias.

La segunda base que justificó y puso en valor la actitud del responsable máximo de la orientación de las actuaciones fue la actitud ejemplar de los alcaldes afectados y la colaboración sin reservas del resto de los ediles. La solución de una catástrofe de tales dimensiones – con más de mil millones de euros en daños materiales – sin víctimas personales fue otro éxito y un estímulo para continuar trabajando en la misma línea.

Con las excepciones que justifican las reglas, las actuaciones primeras fueron ciertamente ejemplares y el comportamiento de todas las instituciones – desde la administración del estado y de la comunidad autónoma al más modesto de los municipios – constituye ya un protocolo sensato y eficaz para aplicar - ¡ojalá que no ocurran jamás – para aplicar en situaciones catastróficas.

También hay que valorar la actuación sensata de las primeras instituciones de la Comunidad Autónoma que, hasta la fecha, ha actuado de modo ejemplar frente a las típicas ambiciones territoriales – que casi siempre ocultan o disfrazan – intereses de parte y sectoriales.

En esa actuación, sensata y respetuosa hasta la fecha, de todas las actuaciones parece oportuno que, en el mismo esfuerzo de comprensión y solidaridad, y para evitar las costosas actuaciones que la urgencia del fenómeno provocó, que con las cartas boca arriba, los palmeros de todas las latititudes, legitimados por las urnas y sus cualificaciones profesionales, planteen y debatan el modelo de isla sostenible que, como todos sabemos, no existía ni se soñaba en el ciclo trágico de la erupción.

Desde mediado el siglo XX los palmeros estamos ensimismados en un debate sin salida; cualquier actuación en infraestructuras está sometida a debates bizantinos, legítimos pero irreductibles que nos hacen pagar carencias antiguas; la agricultura se conforma y se alegra con un status que, de momento existe pero nadie sabe hasta cuando; los anillos viales , hidráulicos y eléctricos son el sueño de una noche de verano y el turismo que, a través de la Ley de las Islas Verdes, se entretiene y marea con las grandes infraestructuras.

Si una catástrofe de esta dimensión no es capaz de unirnos en un propósito que no tiene otra bandera que la de La Palma, vamos mal, seguimos mal, y cuando nos ha ido mal, recuérdenlo todos, no tuvimos otro remedio que los subsidios. Subsidios mientras medios y valores objetivos, pueden garantizar el futuro de una tierra que no se puede permitir la nostalgia sino en nuestro bello folclore. Sentarse juntos y trabajar por la misma causa es un imperativo patriótico que desdeñamos.