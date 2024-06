Un pulpo en el garaje

MADRID, 25/06/2024.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (2i), la diputada de Junts Per Cataunya Miriam Nogueras, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (dcha detrás), y el diputado de Junts per Catalunya Josep Lluis Cervera, conversan durante la reunión mantenida dentro de la ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para informar sobre el acuerdo de modificación legislativa para la distribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, este martes en Madrid. EFE/Sergio Pérez POOL / Sergio Pérez