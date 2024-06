El Gobierno de España no está en modificar la Ley de Extranjería para repartir solidariamente los casi seis mil menores migrantes no acompañados que atiende Canarias. No lo está si no cuenta antes con el apoyo expreso del principal partido de la oposición. Lo que no ha hecho con ninguna otra ley, como por ejemplo la de Amnistía, lo aplica ahora de manera excepcional e insólita.

Por supuesto, se trata de un juego de trileros. Una estrategia electoral. El PSOE pretende quemar al PP enfrentándole al coste territorial de una medida que ha sublevado a muchas autonomías. Algunas porque solo estarían dispuestas a asumir la tutela de menores siempre y cuando el Gobierno les garantice la financiación del gasto, cosa que hasta ahora no ha sucedido. Y otras porque simplemente no quieren hacerse cargo de un problema que consideran —muy erróneamente— ajeno.

Convertido en un puro postureo electoral, el problema de la atención de menores migrantes, que ha desbordado ya la capacidad de acogida de Canarias, se ha vuelto tóxico. Como todo lo que toca la política mediática en que se ha convertido la desquiciada vida pública en este país. Lo de menos son los niños o la desesperada situación de la administración canaria, lo relevante es la escenificación del desgaste entre Moncloa y la oposición, con sus diferentes actores y papeles.

El mismo Gobierno que anunció que está dispuesto a modificar unilateralmente la financiación de Cataluña o que decidió el perdón incondicional de quince mil millones y mil quinientos de intereses de la deuda de esa Comunidad, pasándose por el arco del triunfo el acuerdo con el resto de las comunidades del Estado y el Sistema de Financiación Autonómico, se plantea ahora la necesidad de un consenso con la oposición para resolver el colapso migratorio en las Islas Canarias. Huele tan mal como un saco de huevos podridos. Porque lo es.

La responsabilidad del Gobierno de España consiste en plantear, vía decreto o ley, una medida excepcional y urgente para atender la crisis migratoria en el Archipiélago, que aún no ha tocado techo y que puede empeorar drásticamente en los próximos meses. Y será en el Congreso de los Diputados donde esa iniciativa obligará a unos y a otros a enseñar la patita. La manipulación previa solo adelanta e intoxica un conflicto político hurtando datos esenciales a la ciudadanía: por ejemplo conocer la ficha financiera que va a destinar el Gobierno a la atención de los menores que se distribuyan por todo el Estado.

A Canarias, entre la espada y la pared de esta burda operación electorera, solo le queda el derecho al pataleo. Expresar una vez más el abandono de estas Islas ante un fenómeno que le supera. Exigir a Madrid y a la Unión Europea que asuman una responsabilidad de la que vienen escurriendo el bulto vergonzosamente. En el bien entendido que si se cumplen las previsiones y se registra a lo largo de este año la llegada masiva de migrantes que prevén todos los expertos, volveremos a vivir un desastre que ya padecimos en el pasado. Volverá a pasar. Y cuando eso ocurra, los responsables de tanta desidia en la ruta de la muerte quedarán perfectamente retratados en blanco y negro.

