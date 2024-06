Clases de bicicleta

Los observatorios del mundo detectan muy raramente un chispazo en la negrura del espacio; una nueva luz que brilla en algún remoto rincón del universo. Sin embargo, siendo muy extraño, resulta más fácil asistir al nacimiento de una estrella que al de una propuesta en Santa Cruz que no sea una puñetera ocurrencia.

El Ayuntamiento ha decidido prohibir el tráfico de coches de combustión —o sea, el de todos nosotros— por el centro de la ciudad. Solo la gente que tenga pasta para comprarse un carísimo vehículo eléctrico podrá circular por el corazón de esta capital descorazonadora. Al parecer quieren hacerlo para salvar a los osos polares, que ya no tienen hielo para los cubatas a causa de la contaminación.

Debe ser por mala conciencia que ahora han anunciado una Biciescuela que, como su nombre bien indica, se trata de una actividad en la que pretenden enseñarle a la gente a montar en bicicleta. O sea, cágate lorito: ¡enseñar a nuestra gente a pedalear por esas pechadas para subir desde el puerto hasta el barrio de La Salud! Hay que tener delito. Igual el curso está patrocinado por el Colegio de Cardiólogos, que andará frotándose las manos ante el potencial aumento de clientes aquejados de un infarto, o por alguna perversa televisión que quiere colocar en horario de máxima audiencia la imagen de un orondo chicharrero bajando por la Rambla de Pulido como un obús, sin frenos y chillando como un descosido.

Hay que tenerlos cuadrados para decirle a la gente que aprenda a montar en bicicleta en una ciudad que es más empinada que una cuesta de enero. Y hay que estar muy pallá para proponerle a los ciudadanos que se jueguen el pellejo por la misma vía en la que circulan a toda pastilla coches y camiones. Cualquiera que coja una bicicleta comprobará fácilmente que Santa Cruz no tiene carriles dedicados a ese tipo de vehículos. Y como no permiten ir por las zonas peatonales, no queda más tutía que jugarse el tipo entre coches, furgonetas y camiones, como un serio aspirante a sello de correos.

Como todo el mundo sabe, los guiris están en mucha mejor forma que nosotros. Y a pesar de ello, cuando les sacan en bicicleta por Santa Cruz, nada más llevarlos desde el muelle a la altura del Mercado de Nuestra Señora de Africa, van los pobres echando los higadillos por la boca, que da hasta pena ver a las criaturas, maldiciendo la hora en que decidieron bajarse del barco. Ahora la Biciescuela pretende ir rotando por todos los barrios para enseñar a la población los rudimentos del pedaleo. Deberían vender entradas cuando toque clase en el barrio de Valleseco.

El temario es muy completo. Te enseñarán hazañas tan complejas como caminar con la bicicleta sin golpearte las canillas con los pedales, frenar sin estar subido a la bicicleta (que consiste básicamente en pararte en seco mientras la llevas del manillar), subir al sillín sin trillarse nada, ir sentado con el sillín a baja altura mientras avanzas impulsándote con los pies (como las motos de plástico para niños) y, un tema ya de verdadero “crack” denominado “pedalear y frenar”.

No solo nos van a prohibir entrar en la ciudad con nuestros coches. Es que encima nos vacilan.

