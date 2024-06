Canarias libre, carajo

La voz del pueblo no son los novecientos mil votantes que eligieron a sus representantes en el Parlamento de Canarias. A esos, mayormente, nadie les hace caso hasta que llega la hora de las urnas y las milongas. La voz del pueblo es la de los manifestantes contra el modelo turístico de Canarias que al parecer hay que cambiar porque es mucho peor que el más sofisticado sistema de Cuba, Islandia o Albania, países ejemplares en donde debemos mirarnos quienes «solo» movemos dieciséis millones de visitantes al año y facturamos veintitrés mil millones. Cierto es que los partidos que secundaron la masiva manifestación no consiguieron ni un solo diputado en Canarias. Pero eso son fruslerías de la representación democrática, carentes de relevancia.

Los partidos políticos de Canarias se han puesto las pilas porque hay que escuchar esa voz del pueblo. Y ya se empieza a notar nuestra decidida marcha por el decrecimiento, el slowdown y el parón y tente tieso. Porque Canarias, patria guanche, ni se vende, ni se alquila, ni saca petróleo, ni tierras raras, ni estudios de cine cerca de los huevos de pardela, ni leche machanga. No nos hace falta el turismo, porque con una pella de gofio, una piña asada y el timple de Benito nos basta y nos sobra para ser un referente medioambiental del Atlántico Medio. Para vivir, comer y esas cosas, ya nos vienen las ayuditas de más arriba.

Un primer paso para meter las cabras en el corral ha sido la quiebra del touroperador FTI, que traía a las islas algo más de medio millón de guiris y facturaba en torno a los ochocientos millones. Una docena de hoteles tenían en propiedad los tíos en Canarias, calladitos. Y parecían bobos. Movían más de diez mil camas. Es verdad que pueden perderse algunos cientos de puestos de trabajo en el sector, pero a cambio tendremos disponibles esos hoteles, que podríamos demoler para restaurar el paisaje a su antigua configuración salvaje de cardones, piedras con pintaderas, viborinas, lagartos y pimelias. O si eso, utilizarlos como viviendas sociales. O incluso en caso de apuro y como ya hicimos, como hospedaje para los guiris que sí queremos, que vienen en cayucos con baja huella de carbono.

Es un hecho que a pesar de nuestros esfuerzos, pintadas de «turist go home» y decretos vacacionales, los europeos pasan de nosotros y siguen queriendo venir a robarnos nuestro sol, nuestras playas y nuestros espacios naturales. Qué tercos son los invasores. Así que un plan de quiebra de los touroperadores no sería un mal sistema para la contención del cáncer que nos está colonizando. Lo bueno es que el sector turístico, salvo contadas excepciones, no es canario. O sea, que los dueños de los hoteles son mayormente de fuera. Así que si el turismo se va a freír puñetas, la verdadera crisis la van a tener los mallorquines, que son los que más hoteles tienen en nuestra tierra.

Cuando acabemos con la invasión foránea, podremos regresar al exitoso modelo agrario de principios del siglo pasado. Al que contaban los hermanos Ríos en Guarapo. Y a la exportación de cochinilla. ¡Vengan más quiebras! Y nosotros tranquilos. Es lo que pasa cuando uno tiene su negocio en manos ajenas. No tenemos ni los hoteles, ni los aviones, ni las agencias, ni los touroperadores… A freír puñetas. Total.. ¿qué perdemos? Aquí solo ponemos la cama, como en los puticlubs de las carreteras de toda la vida. Viva Canarias libre, carajo.

