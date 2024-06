Turbulencias

No fue eternamente Yolanda, aunque lo cantara Pablo Milanés. Todo lo contrario, ha sido más bien breve. Otro Pablo eligió dedocráticamente a Yolanda Díaz para poner en sus manos la dirección de Podemos, porque dejar a su mujer, Irene Montero, habría quedado muy Ceaucescu. Pero la operación salió rana y la gallega acabó montando Sumar, con los de Izquierda Unida, porque tenía mucha más afinidad con los comunistas. Ni Pedro Sánchez ni ella misma aguantaban ya la agresiva prepotencia del gineceo podemita.

Las elecciones Europeas han sido la última gota que ha rebosado el vaso de Sumar. A Yolanda, tras el fracaso electoral, la dimitieron del partido y se ha retirado a su confortable Vicepresidencia del Gobierno y tal vez a hacer carrera en el Sanchismo, que es el único partido que peta por la izquierda. La siniestra de Sánchez queda descosida y a la deriva, flotando en el mar de la casi irrelevancia. Mientras a Feijóo, que escucha voxes fantasmales, le van creciendo los enanos, el líder socialista resiste el desgaste fagocitando a todos los que le acompañan en la balsa. Es un náufrago que para sobrevivir canibaliza a sus compañeros.

Pero las desgracias nunca vienen solas. Y ahora resulta que el pacificado independentismo catalán ha decidido pasarse por el refajo la decisión del Tribunal Constitucional estimando los votos telemáticos de sus fugados no presentes; o sea, ausentes. La presidencia del Parlamento ha quedado en manos de Josep Rull, hombre de Puigdemont. La misma semana que se publica una amnistía en el BOE empieza otro desafío y otra desobediencia en el reino de la butifarra y los follones. Sic transit gloria mundi. A Salvador Illa le pueden dejar los suyos en el banquillo de la investidura si Puigdemont elude el banquillo del juzgado.

Pero los conflictos en España no son una anomalía. La ultraderecha arrasó en Francia y la extrema izquierda ha salido a las calles para vandalizarlas. Si el pueblo habla y la voz no gusta, leña al mono. La tensión política sigue creciendo en muchos países y eso que los electores europeos han mostrado una gran madurez porque, por ejemplo, el partido húngaro de “El Perro de las Dos Colas” no sacó ni un eurodiputado a pesar de que llevaba en su programa la vida eterna, la paz mundial, una semana laboral de un día, cerveza gratis y bajos impuestos: un programa muy canario. Y tampoco mojó el “Pollo Malvado”, el partido checo de Svante Strokirk. Ni el revolucionario partido checo “Una UE mejor con Extraterrestres”, que tampoco obtuvo escaño, tal vez por no hacer campaña en España que parece un país de otro planeta.

El nacionalismo canario tenía poco que hacer en las europeas. Aún menos que en unas elecciones generales. El Frente de Judea Independiente y el Frente Judío por la Indepedencia, o sea Coalición Canaria y Nueva Canarias, llegan a acuerdos con los vascos o los madrileños, pero no entre ellos. Coalición permitió al PNV sacar un diputado; menos da una piedra. Y Nueva Canarias, con extraordinario olfato político, apostó por el naufragio de Yolanda Díaz y se estallaron como un ropero. Otra vez. Nada nuevo bajo el sol crepuscular de quien todos sabemos.

