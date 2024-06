Bienvenidos a Disneylandia, la tierra de la fantasía. Donde los ciudadanos son la base de la democracia siempre y cuando voten bien, porque si votan por la ultraderecha —que últimamente también incluye a la derecha— ya no se trata de una expresión de la voluntad popular, sino una desviación tóxica.

Los ciudadanos de Francia, Alemania, Italia y Bélgica son eso. Unos desviados. Las últimas elecciones en Disneylandia nos han dejado a un cuarteto de fundadores de la Europa Unida hechos unos zorros. Los partidos que se enfrentan a la emigración y predican el regreso a la tribu nacional le han pegado un meneo al tablero. Hasta tal punto que Emmanuel Macron ha convocado elecciones en Francia y el canciller Scholz anda vagando como alma en pena pensando en qué hacer con su fracaso.

En España no tenemos esos problemas porque aquí todo tiene una explicación mucho más sencilla. El PP ha sacado 22 euromillonarios, digo europarlamentarios, y un millón y medio más de votos que en las últimas elecciones. El PSOE obtuvo 20 poltronas y se ha dejado dos millones de votos por el camino. Pero los dos han ganado. Sánchez está satisfecho porque se esperaba un revolcón que lo tenía begoñamente en vilo. Y Feijóo rezaba porque se temía un empate. La única noticia es que un activista, que se mueve en las redes sociales, haya conseguido a pelo ochocientos mil votos y tres escaños, los mismos que Sumar, provocando que Yolanda deje el volante de la guagua, y uno más que Podemos, donde no dimite ni el Tato. Desde un antisistema llamado Colucci —miren en wikipedia- no se había visto algo parecido, con la diferencia de que Se Acabó La Fiesta, el partido de Alvise Pérez, ha coronado su campaña contra los políticos y la partitocracia con un sonoro triunfo.

Mientras todo dios considera sus resultados —treinta mil euros por nalga sentada en la Eurocámara— aquí parece que no ha pasado nada. Que es básicamente lo que ha ocurrido. Nada. La gente va y vota y la vida sigue igual de jodida, como ya adelantaba Julio Iglesias, que era nuestro Nostradamus empalagoso. Pero si uno mira Disneylandia de reojo, los europeos que está hartos son cada vez más y sus votos empiezan a enseñar la punta de sus afilados colmillos.

En Canarias votó poca gente. Que también es lo normal. Una visita política para pedir el voto cada cinco años no resulta muy convincente. Los grandes partidos no hablaron ni un momentito del problema de la “ruta de la muerte” de la inmigración hacia Europa, que es la de Canarias. Los fiambres enterrados en el fondo del Atlántico son más anónimos que los que tanto salen en televisión y además no llevan pañuelo palestino. Los jóvenes, sin oficio ni beneficio, que vagan por las calles de las islas son restos del naufragio. Nadie quiere atenderlos en el resto de la muy solidaria España que tanto se manifiesta por otros y tan poco por ellos.

Eso sí, seguiremos recibiendo fondos de Bruselas, aunque hayan ido decreciendo con los años. Nos dieron cuentas de colores para que fuéramos europeos de pleno derecho y nos hicimos RUP. Pero por el caminar de la perrita vamos camino de ser RIP. Pero europeos hasta las cachas.

