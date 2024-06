Mago no soy, escribiente para catetos y que tíes madre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ - EUROPA PRESS

Como no soy mago no sé lo que pudo ocurrir el domingo ya que este artículo de opinión lo entrego antes de conocer el resultado de las elecciones europeas de este domingo. Lo que estoy convencido, y no es por ser mago sino por tener sentido común, es que haya pasado lo que haya pasado Sánchez no va a presentar una carta de dimisión. Esto de adivinar el futuro lo llevamos muy mal los abogados porque muchas veces nuestros clientes nos preguntan el resultado de los procedimientos en los que intervenimos y aunque hay algunos compañeros o compañeras –se me olvidó arriba– que se aventuran a dar estadísticas y resultados como Tezanos, yo no. No hay nada más incierto que un procedimiento judicial. Por lo tanto, lo que haya ocurrido ayer domingo ya lo sabréis y estaréis al tanto con la infinidad de opiniones y columnas que se han escrito. Y como reza la canción de Julio Iglesias, la vida sigue igual.

Este es un país en que se componen letras de canciones fantásticas, a mi abuela Dolores le encantaba La Verbena de la Paloma, recuerdo que para mí era una inquisición, que hoy agradezco y recuerdo que en el libreto una señora se pasa todo tiempo diciendo «¡Julián, que tíes madre!», sin venir a cuento –yo no lo entendía–. Hasta que el tal Julián, que pretendía no sé si a seña Casta o a seña Susana, no puede más y le dice a la pureta: «Coño (el coño es mío), seña Rita, ya sé que tengo madre». Hasta el orto estaba Julián de aguantar a seña Rita, que lo quería librar de las iras del viejo don Hilarión, boticario de Madrid.

Bueno, pues el gran Hilarión de España es ahora Pedro Sánchez, de profesión embustero y escribidor de cartas. Antes, en la época del analfabetismo generalizado, había un escribiente en la puerta de los organismos oficiales con una máquina de escribir, aquí mismo conocí a uno en lo que hoy es la sede de órganos judiciales importantes de la Plaza San Francisco, era un ilustrado, me contó que en la época de la «mili» – el servicio militar obligatorio– le escribía cartas a los reclutas que no sabían leer ni escribir y le pagaban. Le escribía las más disparatadas diatribas dirigidas mayormente a sus novias. Incluidas un par de obscenidades. Y ellos sin enterarse. Pero le pagaban y sus novias tan contentas.

¿Quién será el ilustrado que le escribirá las cartas a Sánchez? Ha arremetido primero contra la caverna mediática; y ahora contra el juez que instruye el procedimiento contra su esposa Begoña, Nuestra Señora de las Subvenciones. Pero no se ha atrevido contra la Fiscalía Europea, que instruye la misma causa por si la mamancia, de haberla, se detrae de dinero de Europa. Me da que el cerco se estrecha. «Yo quiero a mi mujer», ha dicho Sánchez. Y yo a la mía, digo yo, pero la justicia es igual para todos, dice la Constitución, sea Pepa sea Juana. Pero aprovecho y vuelvo a escribir todos somos iguales ante la ley pero la ley no es igual ante todos, digo yo. Begoña hasta tiene en la causa un fiscal particular. ¡Toma ya!

Cada vez es más brutal la trascendencia de los negocios de Begoña (presunta corrupción y tráfico de influencias) en la observante Europa. Recordando a Don Hilarión y todas las señas Castas y las señas Susanas de la gran zarzuela española, vestidas de ministras, están como una piña con el presidente y con su esposa, sin esperar ni respetar la instrucción del caso. Seña Begoña es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, por ¡Apolo! Como diría D. Carlos.

Nunca se había visto una cosa tan grave y que desde el propio Gobierno se le quiera quitar hierro a un asunto que quema. Hasta ahora, las mujeres de los presidentes habían sido discretas, comprometidas, sensatas y sin meter la mano en la caja del Cola Cao. Esto era impensable, pero parece –por los indicios– que Begoña vio la luz celestial en una cátedra que no tenía y en unas intermediaciones impropias de una primera dama.

Como me decía Pedro, que no existe, y a quien me encontré el otro día desmadejado y con los cascos en las orejas en las escalinatas del Guimerá: «Estoy reflexionando y al mismo tiempo escuchando la zarzuela, que escuchaba tu abuela Dolores, que si existió, tan española, que también es un relato de pícaros; pícaro el boticario, pícaros sus amigos de tertulia y pícaras Casta y Susana». Como cantaba el incombustible Dúo Dinámico, quisiera ser aurora boreal, pero para tener el poder de desaparecer cuando me dé la gana y no estar contemplando al becerro de oro, adorado por pobres ignorantes miserables con sueldos de ministros. Begoña, que tíes madre, coño.