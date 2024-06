De cómo Iberia nos maltrata

Frente a la propaganda, la realidad. Los canarios seguimos sometidos a prácticas de monopolio por la compañía Iberia, que nos maltrata cómo y cuándo le da la gana. Y da igual las veces que se denuncie, porque estas islas están abandonadas de la mano de dios y de la Comisión Nacional de la Incompetencia.

Sabemos, porque ya es un hecho probado, que las sucesivas subidas de la subvención al transporte aéreo Canarias-Península han terminado, en parte, en el bolsillo de las compañías que operaban en las islas. Las tarifas fueron subiendo conforme subía la subvención hasta tal punto que en estos momentos el kilómetro de vuelo entre las islas y Madrid se ha convertido en «la milla de oro» de todos los vuelos que existen en el planeta.

Las prácticas de oligopolio, en las que el único prestador de servicios trata a sus clientes porque sabe que no tiene más opciones, son incontables. Las oficinas y las personas han desaparecido ya hace tiempo. Las compañías son seres distantes a donde nadie llega excepto a través de una página web o un teléfono. En la página de Iberia hay ocasiones –arbitrarias– en que si entras a comprar un vuelo como residente resulta que no hay plaza disponible. Pero si accedes desde otro dispositivo como no residente sí encuentras plaza. ¿Qué sentido tiene si la compañía va a cobrar lo mismo? Misterios incontestables de la posición dominante.

Les relato un reciente caso verídico. Un viajero tiene previsto un desplazamiento a Madrid, ida y vuelta el mismo día. Necesariamente tiene que sacar su billete con mucha antelación porque sabe que si no lo hace con tiempo puede que no encuentre asiento disponible. Pero como sabe que con tanto adelanto puede haber cambio de planes se rasca el bolsillo y compra una tarifa más cara que le permite cambiar gratuitamente la fecha de los vuelos. Hasta aquí todo bien.

Llega la semana del viaje y le ponen la reunión de trabajo al día siguiente del que estaba previsto. Así que intenta cambiar su billete. Y digo bien: lo intenta. A pesar de su tarifa y a pesar de lo que dice la compañía en sus condiciones de compra, resulta que aunque hay plazas disponibles en el día que está buscando, la aplicación de la compañía no le permite cambiar el vuelo.

Así que llama a un call center de Iberia, donde trabaja una variada colección internacional de acentos de Centro y Sudamérica. Y después de explicar prolijamente su problema y alegar que su billete permite cambios, la respuesta que obtiene es que la compañía le permite cambiar el billete, faltaría más, pero no para hacer la ida y vuelta el mismo día, sino ida en un día y vuelta al día siguiente o varios días más tarde.

El cliente se queda estupefacto y le dice que no lo entiende. Que eso implica pagar una noche de hotel en Madrid. Y que si compró un billete de ida y vuelta el mismo día lo quiere cambiar por lo mismo pero otro día. La respuesta de Iberia, o sea, de su gestora de acento sudamericano, es inalterable: aunque haya plazas disponibles en ese día en concreto no puede cambiar el billete. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el sentido? La respuesta es: política de la compañía. «Si quiere puede utilizar el de ida y comprar un billete nuevo de vuelta por la tarde», le sugieren. Y ahí termina la conversación cuando nuestro desolado viajero comprende que está combatiendo una arbitrariedad que no tiene sentido pero contra la que no puede luchar.

Esto es lo que hay. Hasta que podamos elegir. Hasta que dejemos de ser esclavos del monopolio. Y hasta que las subvenciones vayan directas a los viajeros y no al bolsillo de Iberia.

Suscríbete para seguir leyendo