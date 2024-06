Orgullo, del de verdad

Humo provocado por un bombardeo israelí en Rafah. / EFE

Comprar totebags y banderas arcoíris a mansalva no es orgullo. Ignorar otras opresiones no es orgullo. Lanzar bombas no es orgullo. Hay muchas cosas que no son orgullo que se siguen vendiendo como si lo fueran. Porque si algo es capitalizable, y puede aprovecharse para enmascarar otros fines, no cabe duda de que va a hacerse.

En junio, el mes del Orgullo, muchas empresas se visten de colores para vender vender vender, sin pretender adoptar una postura crítica o ayudar a las personas queer que aún sufren el peso de una sociedad llena de fobias. No es nada nuevo. Todo el mundo es muy friendly cuando es posible sacar algo de provecho. Puede ser dinero, puede ser un ligue, puede ser un territorio. A la hora de la verdad, son muy pocos los que quedan en primera fila.

A estas alturas, ya es políticamente correcto posicionarse a favor de Palestina. De forma acrítica, compartiendo imágenes edulcoradas hechas con IA; pero, al fin y al cabo, ya es políticamente correcto. Sin embargo, aún quedan demasiadas personas que justifican a Israel, el niño bonito de Estados Unidos, apoyándose en el argumento de combatir todo lo que creen que hay de malo y diabólico en la población palestina. Entre otras cosas, la homofobia. Como si no existieran personas queer también en Palestina, que se organizan como pueden y en sus términos, sin que desde aquí sepamos nada. Como si Israel fuese ejemplo de nada, que solo vende el recorte de la imagen que le interesa.

Escribe Paco Tomás en el diario Público: «No veo diferencias entre lo que viven las personas LGTBI+ palestinas y lo que viven las personas queer judías que no habitan en el gueto dorado de Tel Aviv», erigido como «el invento gayfriendly que ofrecer al mundo occidental».

Demasiadas veces se ha justificado matar, asesinar, bombardear, masacrar, dejar a niños sin padre sin madre y sin cabeza en nombre de causas justas que no merecen mancharse con esa sangre. Es absurdo pensar que eso va a servir de algo. Pero es que, además, es mentira. Un lavado de cara que no es orgullo ni es nada. El chivo expiatorio para justificar el verdadero objetivo: un sionismo que no aboga por los derechos de las personas queer, sino por la expansión colonial y el genocidio.

No hay ningún orgullo en eso. Tampoco lo hay en ignorar lo que está ocurriendo y pasar por alto, deliberadamente, que ser persona ya es motivo de sobra para que no te maten así. Ni mucho menos hay ningún orgullo en enarbolar un arcoíris desde el privilegio, sin voluntad para ceder el altavoz de hombre blanco con dinero. «¿Dónde cuelgas tu bandera del Orgullo si no tienes un techo bajo el que vivir?», pregunta Matt Bernstein.

El orgullo acrítico celebra el maquillaje y la purpurina, el derroche y la ostentosidad, el baile y el erotismo; que están muy bien, para un rato, porque no todo en la vida debe ser sufrimiento y denuncia. Pero el Orgullo, en mayúsculas, el de verdad, no se limita a eso. El Orgullo real es el que, además, transversaliza las luchas y entiende la opresión como algo mucho más complejo. El Orgullo real busca una diversidad plena y verdadera, no solo en base a la orientación sexual o al género, sino también a la etnia, el lugar de procedencia, la clase socioeconómica, las discapacidades.

Dice Angela Davis que «la libertad no es un fenómeno individual», que «la función de la libertad es luchar por la libertad del resto». Si un orgullo solo se aplica a la gente de tu alrededor, a quienes se parecen a ti, ¿es orgullo o es privilegio? ¿Eres realmente libre o solo tienes una burbuja en la que no caben los demás?

El Orgullo, tal y como yo lo veo, va de crear un mundo libre. Y el mundo no puede ser libre a menos que haya libertad para todas las personas. Todo el año es necesario plantear esto, pero me parece especialmente grotesco que, llegado este mes, el Orgullo se convierta en una fiesta mayor de gasto y derroche capitalista rodeado de puntos ciegos.

Aprovechemos el Orgullo para repensar el privilegio. Cómo se configuran los espacios que se autodenominan inclusivos, qué luchas se priorizan por encima de otras. Salgamos de fiesta, sí. Celebremos los derechos de hoy que no tuvimos ayer, bailemos y disfrutemos, por supuesto. Pero que no quede en eso. Cedamos espacios cuando notemos el desequilibrio, apropiémonos de ellos cuando los acaparen otros. Luchemos con y para otras personas que no tienen una posición tan cómoda. Construyamos un Orgullo crítico. Un Orgullo del que, de verdad, podamos enorgullecernos.