El maravilloso legado de Pino, Mercedes o Josefina

A veces resulta inexplicable la forma en la que obedecemos al pasotismo. Somos templarios de la desidia en tiempos convulsos para la cultura. Y es así como presumimos de nuestra extraordinaria capacidad para transitar de puntillas por los caminos que construyen nuestros tesoros literarios, que son más valorados fuera que dentro de nuestra tierra. Tenemos la suerte de alardear de un firmamento literario de primer orden, envidiado por muchos y, en algunos casos, olvidado por la gran mayoría de un público que prioriza el Premio Planeta a la magia garantizada de nuestras literatas.

A veces, me da rabia, me genera impotencia que personalidades literarias de la talla de Pino Ojeda, Mercedes Pinto, Josefina de la Torre, Dolores Campos-Herrero e Inocencia Páez, entre otras, no forman parte de esa lectura casi obligatoria que tanto enriquece. Son un repóquer de estrellas que apenas tienen espacio dentro de las prioridades culturales, con las lógicas excepciones de las semanas que dedican determinadas entidades, y alguna plaquita o escultura perfectamente escondida y decorada con chicles o cacas de paloma.

No es posible que en algunas bibliotecas importantes de Tenerife o Gran Canaria no encontremos «La piedra sobre la colina», «El alba en la espalda» o «Marzo incompleto». Históricamente la literatura ha sido un campo dominado por hombres, y las mujeres escritoras ocupaban un segundo o tercer plano, muy propio de la época. Esta ocultación del éxito literario de la mujer y de su potencial creativo ha sido un fenómeno global, y Canarias no fue una excepción. La narrativa literaria tradicional ha ponderado la masculinidad, dejando las contribuciones femeninas apartadas de los posibles reconocimientos.

Las escritoras canarias han tenido que luchar no solo contra las barreras geográficas y culturales, sino también contra un sistema que ha valorado muy poco su aportación a la sociedad y a las letras. Otro factor determinante es la falta de promoción y difusión de obras de estas escritoras, que, sin duda, podrían incrementarse. Escritores masculinos han tenido en las últimas décadas un apoyo más notorio de editoriales y medios de comunicación, mientras que las escritoras canarias no han tenido a su disposición tantos recursos y medios por parte de las empresas.

El sistema educativo es clave para la promoción y el conocimiento académico de las principales figuras literarias de nuestras islas. A pesar de esto, los planes de estudio en Canarias y en muchas otras partes de España son deficientes en cuanto a este tipo de contenidos, particularmente escritoras canarias, porque vivimos tiempos de mucha economía y poca filosofía. Salvo algunas singularidades, es injustificable que generaciones enteras de escolares no conozcan, por ejemplo, a María Rosa Alonso o Mercedes Pinto.

Las escritoras canarias del siglo XX carecen de un solo estilo o tema, lo que puede hacer que su trabajo sea menos accesible o visible para los demás, incrementando así su dificultad. Desde la poesía introspectiva de Inocencia Páez hasta la narrativa contagiosa de Mercedes Pinto, la diversidad enriquece la literatura, pero también requiere un mayor esfuerzo para entender y hacer justicia al trabajo. Conservar, promocionar y ponderar el legado de mujeres como Pino Ojeda, Mercedes Pinto, Josefina de la Torre, Dolores Campos-Herrero e Inocencia Páez es un deber que tenemos como pueblo, además de una deuda con nuestro patrimonio cultural. Un repóquer de brillantes escritoras que tenemos que situar, entre todos y todas, en el lugar que realmente se merecen.

@luisfeblesc