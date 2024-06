Un liderazgo triunfador

Lo que me pasma es la unanimidad arrebatada y estúpida de un partido político central en la historia contemporánea de España, con cerca de 200.000 afiliados y ampliamente implantado en comunidades y municipios de casi todo el país. Veo, por ejemplo, a una señora muy alto cargo del PSOE canario que exhibe una y otra vez la segunda carta de Pedro Sánchez como si fuera un documento político (o literario) ejemplar. A la alto cargo socialista canaria le debe parecer aceptable que un secretario general del PSOE (y presidente del Gobierno) se comunique así con los ciudadanos al margen del Gobierno, del Parlamento y de su propio partido. Es extraordinariamente alarmante que una generación de jóvenes dirigente socialistas (menos de cuarenta años) metabolicen que estas sinvergüencerías del sanchismo y otras mucho peores son aceptables en una democracia parlamentaria y tolerables por un partido socialdemócrata. La normalización de las deleznables conductas políticas del presidente del Gobierno –que acusa ahora directa y brutalmente a un juez de estar compinchado con el PP y Vox para destruirlo– va a dañar extraordinariamente al PSOE y dificultará su recuperación una vez que se pierda el poder. La militancia socialista –y particularmente los dirigentes y cuadros– es ahora mismo una colección de idólatras que revientan de autosatisfacción moral. Le parece a uno volver a la Europa de finales del siglo XIX cuando los obreros bautizaban a sus hijos como lasallos y marxinas. Desde Robert Michels hasta hoy se ha estudiado el papel del liderazgo en las organizaciones políticas. En el caso de Sánchez lo particular es que ninguna de las características habituales de liderazgo está presente. No es un gran orador, no despierta simpatías inmediatas, no transmite verazmente una solidez de valores y consignas.

El liderazgo de Sánchez es principalmente de naturaleza pragmática. Hay que regresar al final del zapaterismo. Por supuesto lo destruyó una crisis irresistible que tardó demasiado en reconocer. Pero ya existían luces de alarma en sectores importantes de las élites del PSOE de cuya importancia era agudamente consciente (entre otros) Alfredo Pérez Rubalcaba. El voto al PSOE caía en las grandes ciudades, caía entre los menores de treinta años, caía entre las clases medias y los trabajadores. Y territorialmente ofrecía señales de debilitamiento en Andalucía, la joya de la Corona. Pérez Rubalcaba no tuvo tiempo para poner en práctica su concepción estratégica, porque para desarrollarla necesitaba ganar unas elecciones y tomar el poder, y no lo consiguió. Fueron 111 diputados en 2011 y 90 en 2015. La irrupción de Podemos y Ciudadanos empeoró las perspectivas. Los socialistas parecían destinados a una oposición eterna. Sánchez los rescató. Lo hizo comprando una fórmula ideada por Pablo Iglesias y después quedándose con ella: se pactaba con los podemitas y con las fuerzas independentistas. Para gobernar así bastaban entre 125 y 130 diputados, con la garantía añadida de placar al Partido Popular, que se quedaba sin poder pactar con nadie, salvo con Vox, otra maravillosa coincidencia para afianzar a Pedro Sánchez con todas las izquierditas a su relativo servicio parlamentario. Desde ese punto de vista, Sánchez salvó al PSOE de la irrelevancia. A un precio elevadísimo, ciertamente, que ahora se empieza a pagar. Pero durante un lustro largo el partido ha disfrutado del poder –practicando una cooptación de aparatos y centros del Estado, un enchufismo y un fulanismo desconocidos incluso durante las mayorías absolutas de Felipe González– y una nueva élite, la creada precisamente por el secretario general, ha sido ministra o director general, han hecho carrera en la administración, han conseguido afianzarse en las direcciones territoriales. El liderazgo de Sánchez se basa exclusivamente en el triunfo, hunde sus raíces en él, carece de pasado y por eso mismo puede justificar cualquier presente e inventarse cualquier futuro. El que gano para todos nosotros y nos maneja. El puto amo.

