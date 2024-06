Segunda Epístola a los Adefesios

A Iñaki Urdangarín, entre otros, le emplumó la Justicia en 2018, tras una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, por hacer negocios favoreciéndose de la influencia que daba ser el marido de una infanta, a la que también sentaron en el banquillo, aunque luego resultara absuelta. Nadie descalificó en aquel caso por que lo hubiera iniciado un sindicato ultraderechista.

En su segunda carta al mundo mundial, el presidente Sánchez, que ha inaugurado la literatura epistolar de Moncloa, se pronuncia sobre la imputación a su pareja, Begoña Gómez. Algunos se han llevado las manos a los cuernos, espantados porque el mismísimo presidente de un Gobierno democrático haya arremetido contra un juez al que acusa de hacer política. Pero eso es muy humano. Todos los políticos metidos en jaranas judiciales lo han hecho en mayor o menor medida.

En la misiva, sin embargo, se evidencia que Pedro y Begoña no se hablan. O sea, que cuando desayunan en la cocina de Moncloa hay un espeso silencio que solo rompe el ruido de las tazas y cubiertos que recoge el servicio. Dice Sánchez que se enteró de la imputación a través de los medios de comunicación, pero lo normal es que un juzgado comunique a los abogados que la persona a la que representan pasa a tener condición de investigada. ¿No le dijeron nada sus abogados a Begoña Gómez? ¿No se lo dijo la señora Gómez a su marido? No hay manera de saberlo porque en Moncloa ya no se dan ruedas de prensa con preguntas abiertas, sino epístolas cerradas.

Sánchez considera, además, que hacerse eco de la noticia es propagar un bulo. Pero un bulo es una trola. Que hayan imputado a su mujer seguramente le sentará como un tiro pero no tiene nada de mentira: es un hecho sólido como una piedra de molino.

La historia reciente está llena de políticos zarandeados por la trituradora de la Justicia, expuestos a la pena de telediario, prejuzgados antes incluso de sentarse en un banquillo y que han terminado absueltos. Algunos después de muchos años, muchos titulares y mucha incineración mediática. A Francisco Camps, por un par de trajes, le cayó la del pulpo. A Mónica Oltra, por supuestos delitos cometidos por su expareja, lo mismo. Que hayan sido exculpados, tiempo después de haber sido destrozados políticamente, es poco consuelo ante el daño que recibieron. Y en ningún caso han recibido de los adversarios más que críticas, acusaciones y, como diría Yolanda, mucha mierda.

La imprudencia temeraria de los partidos políticos en España, su desprecio por la presunción de inocencia y la utilización de las causas judiciales como arma de destrucción del adversario solo se comprenden cabalmente cuando alguien lo padece en sus propias carnes.

Bienvenido al club, por tanto, el señor Sánchez. Pero él sabe perfectamente que el PSOE, tanto como el PP y como todos, han usado y abusado hasta el paroxismo de las denuncias instrumentales para la demolición ajena.

Pedro Sánchez, como Donald Trump, se siente víctima de una conspiración y atacado por un juez, por los medios de comunicación y por sus rivales políticos. Va a ser verdad eso de que los extremos se tocan.

