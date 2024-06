La comisión, a punto

La mesa de la comisión de investigación constituida en el Parlamento de Canarias (integrada por Raúl Acosta, Luz Reverón y Gustavo Santana) ha podido ordenar un cronograma con el primer mes de trabajo de los diputados integrantes. Por supuesto todo el interés se ha centrado en los futuros comparecientes. Como según la legalidad vigente uno debe comunicar a los convocados por la comisión con un mínimo de quince días de anticipación era imprescindible consensuar una lista para comenzar a comunicarse con aquellos políticos, funcionarios o empresarios a los que los comisionistas pretendan interpelar.

Todo lo explicó muy bien, pese a su tendencia al laconismo, el presidente del invento, Raúl Acosta, más que diputado, embajador plenipotenciario de Javier Armas en el Parlamento de Canarias. Acosta es muy joven, apenas ha cumplido 30 años pero al mismo tiempo es capaz de decir –lo ha hecho varias veces en la tribuna de oradores– que se ha dedicado «toda la vida» a esto o a lo otro. Es un presidente bien escogido. Como a cualquier cargo de la Agrupación Herreña no le asusta lo más mínimo lo que se diga en Tenerife, porque le basta –en su caso– que le voten un par de miles de personas en El Hierro para seguir en el machito.

Tiene la sintaxis sencilla y bien trabada, como el maternal nudo de corbata que suele usar, y detesta (educadamente) el ruido y la agresividad, aunque uno sospecha que si algún adversario interno o externo le cayera encima un piano de cola, ni se persignaría ni se sentiría especialmente afligido. Al ser el presidente le corresponde hablar con los medios, lo que lleva como una tolerable penitencia. Su regla de oro es decir lo menos posible a los periodistas, al entender que ya se enterarán ellos de lo que quieran. Y efectivamente, a pesar de negarse una y otra vez a precisar los nombres de los primeros convocados por la comisión para el próximo 5 de julio, se abrieron las espitas interiores y salieron a la luz pública: Koldo García y Agustín Manrique de Lara. Lo que sí hará la comisión es remitir un oficio al Consejo General del Poder Judicial para que explique qué documentación o información está bajo secreto «y así actuar en consecuencia».

A los que se esperaban otra cosa solo cabe bendecirlos por su santa inocencia. Una comisión de investigación es siempre la historia de una frustración parlamentaria y, al fin y al cabo, democrática. Porque las comisiones de investigación parlamentarias solo pueden señalar responsabilidades políticas y, en su caso, exigir que se materialicen a través de despidos o dimisiones. Dirimir esas responsabilidades deviene algo complicado mientras se está realizando una investigación judicial que intenta sancionar la existencia o no de comportamientos delictivos. Por lo demás todos los códigos y secuencias de la cultura democrática se han degradado extraordinariamente en las últimas décadas.

A finales del pasado siglo la amenaza de una comisión de investigación ponía los pelos de punta a los políticos, creaba dispepsia entre los funcionarios y entusiasmaba a los periodistas. Hoy sabemos que serán rápidamente saboteadas por sus propios urdidores, y si no es el caso, tampoco producirán ningún efecto práctico. Ni el PSOE, ni Nueva Canarias, ni Podemos admitirán jamás responsabilidad política alguna en este latrocinio repugnante disculpado una y otra vez por la terrible situación sanitaria creada por la pandemia de covid en los años 2000 y 2001.

En el caso de los socialistas no admiten siquiera una sombra de corrupción que les afecte como organización política. Además de investigar el pasado, no estaría mal contestar preguntas del presente. ¿Tenemos mascarillas suficientes para afrontar una situación similar a la de hace cuatro años? ¿Disponen los sanitarios de un stock de trajes de aislamiento? ¿Se han corregido protocolos en urgencia, introducido sistemas de ventilación eficaces en espacios públicos como colegios o residencias de ancianos, adquirido una amplia batería de respiradores? No apostaría un euro por una respuesta positiva. En cambio apuesto lo que quieran que a Koldo no le vamos a ver las orejas.

Suscríbete para seguir leyendo