Un mar sin fronteras

La ciencia no es un compartimento estanco. Esto defiende la matemática navarra Lozano Imízcoz, convencida de que poner en común ideas siempre multiplica las soluciones. El mar tampoco lo es, funcionando como sistema abierto en el que muchas variables buscan y no encuentran respuesta. Es precisamente la necesidad de conjugar disciplinas, conocimientos y enfoques variados la que trae de la mano la pasión para afrontar los porqués en mi devenir en las ciencias marinas.

Y en ese recorrido científico buscando respuestas a las preguntas que iban surgiendo, la fuente de inspiración más influyente ha sido siempre la ausencia de fronteras en el mar. Vivo desde el inicio inmerso en una batalla que libran mi formación en biología marina por un lado y mi herencia cultural con el foco en la empatía por mi especie por otro. ¿Tiene sentido dar respuestas al porqué de la protección sin incluir en la fórmula una visión antropocéntrica del uso del mar y sus servicios ecosistémicos? Y por otro lado ¿serviría de algo adentrarse en la odisea de la sustentabilidad de las actividades humanas sin apuntalar estos esfuerzos en el convencimiento de que no somos nada como especie sin el planeta en el que vivimos?

Y en esto de ignorar fronteras, el mar, que pudiera ser entendido por muchas como aquello que nos separa (ya lo decían Los Viejos, agrupación folclórica palmera, «ese mar que me aleja de ti…»), también se nos aparece como vehículo, como vector de unión, como instrumento de integración a todos los niveles. El mar funciona como camino para diásporas de toda índole (incluyendo, desgraciadamente, la de nuestra especie, ejerciendo su faceta más mortífera). De la misma manera que gentes en busca de una vida mejor, el mar nos trae especies, propágulos y masas de agua procedentes de lejanos orígenes. También se encarga el mar de borrar las líneas fronterizas que establecen las políticas entre países, o entre administraciones dentro de un mismo país. Si los recursos vivos marinos no entienden de fronteras, ¿qué funcionalidad puede tener una gestión estanca del medio marino?

Gracias a la progresión de mi experiencia científica, producto de mi carrera profesional, me encontré también con la muy politizada frontera entre el medio ambiente y la pesca. Otra separación que el mar desvanece haciéndonos entender que hacer ciencia requiere de una visión holística y multidisciplinar que no siempre tenemos. Tras años trabajando en el impacto que sobre la actividad pesquera tiene el establecimiento de reservas marinas de interés pesquero, la vida me regaló poder implicarme en proyectos para la creación de áreas protegidas de la Red Natura 2000. Desde un principio, tal y como expuse públicamente por vez primera en la XII Semana Científica Telesforo Bravo en 2016, entendí que las dos formas de protección eran viajes en sentido contrario, pero por el mismo pavimento. Mientras que las reservas marinas de interés pesquero son herramientas de la política pesquera destinadas a proteger la actividad económica local de la pesca artesanal, y esto pasa por proteger los recursos vivos y sus hábitats, la Red Natura 2000 es herramienta de la Unión Europea para la protección de la biodiversidad, pero con esta política de protección ambiental, bien usada, podemos favorecer la sustentabilidad de actividades económicas que se beneficien de un ecosistema en buen estado.

Por tanto, conciliar estas dos orientaciones en un mismo camino, se convirtió en el leitmotiv de mi discurrir científico. Con la vista siempre puesta en una perspectiva antropocéntrica que no me permite escapar de los problemas de la sociedad en la que estoy inmerso, y siempre buscando la utilidad para esa sociedad, o para determinados sectores de la misma; es decir, con la mira en la aplicabilidad de la ciencia, hacemos ciencia pura analizando nuestros mares, cartografiando su biodiversidad, identificando su sensibilidad a los diferentes posibles impactos a los que la sometemos en nuestro uso del medio, estimando su estado de conservación y, finalmente, proponiendo fórmulas que concilien estos dos mundos, el de la protección de la biodiversidad y la protección de las actividades económicas sustentables.

Por fin, abordo la última labor de liberación de su estanqueidad que debiera ser prescriptiva en un mar sin fronteras, que no es otra que la separación, que el mar disuelve, entre ciencia y gestión. ¿De qué sirve la ciencia aplicada si no facilitamos las vías de trasmisión del conocimiento a las administraciones para mejorar las herramientas de gestión? ¿Quiere el mar realmente una ciencia de espaldas a la sociedad y una política ciega ante la mejor información científica disponible?

En la ardua labor de derribar trincheras, borrar límites y aceptar el mundo sin fronteras que el mar nos propone, hemos alcanzado el sueño de, producto de nuestro trabajo científico, estudiar la biodiversidad y las presiones humanas, valorar la sensibilidad del ecosistema y el grado de impacto de estas presiones, analizar fórmulas de conciliación mediante propuestas de establecimiento de medidas de conservación que le sirvan a la administración para establecer los correspondientes Planes de Gestión de estas áreas marinas protegidas. Así ha ocurrido recientemente en el proyecto Intemares, en el marco del cuál le hacemos a la administración propuestas de zonificación y usos de los últimos Lugares de Interés Comunitario de la Red Natura 2000 marina establecidos en Canarias, propuestas como resultado del uso de nuestro conocimiento científico y de herramientas ad hoc para el establecimiento de escenarios de protección, teniendo en cuenta no solo aspectos ambientales sino también socioeconómicos. Esta valiosa información científica deberá ser suficiente para que la administración establezca los oportunos Planes de Gestión y estas zonas se conviertan en Zonas de Especial Conservación de la RN2000 marina en España.

Nicolás Sosa, el pionero de la ética ecológica en España, decía que «encerrados en una isla concreta sólo necesitamos una cosa: convencernos de que no podemos salir después de cultivar el jardín». Este filósofo consideraba que los ecólogos tienen la obligación de informar al público, de manera que éste adquiera un conocimiento y se forme una opinión adecuados sobre los problemas ecológicos, que puedan traducirse, de algún modo, en una presión sobre las decisiones políticas, a la vez que dar instrumentos para la asunción colectiva de responsabilidades. Estas lecciones aprendidas del siglo pasado nos sirven hoy para acometer nuestro trabajo científico con una visión holística e integradora en un mar sin fronteras.

*Pablo Martín-Sosa Rodríguez, hijo de salmantina y palmero, nació en Salamanca en 1971, donde cursó la primera parte de la licenciatura de biología. En 1993 se trasladó a Tenerife a terminar la licenciatura realizando la especialidad de Biología Marina en la Universidad de La Laguna, donde se licenció en 1995. En 2000 sacó la plaza que ocupa aún hoy de investigador en el Centro Oceanográfico de Canarias, donde lleva trabajando más de 23 años.