La invasión extranjera

Si alguien dice que su calle está llena de magrebíes es un puñetero xenófobo y carne de ultraderecha. Pero no hay problema en denunciar que los extranjeros, es decir, los europeos, los centroamericanos o los sudamericanos, nos están comiendo por las patas. Ahora estamos en esa.

Nuestros próceres están discutiendo los problemas que se derivan del éxito de Canarias: es decir, la superpoblación. El pescado va donde hay musgo y la gente donde hay trabajo y crecimiento económico. Si Canarias fuera La Maragatería no habría problema. Tendríamos todos los secarrales para nosotros solos. Pero resulta que tenemos unas islas maravillosas, con un clima estupendo, y los trabajadores europeos no solo se vienen de vacaciones cada vez que pueden sino que, además, cuando se jubilan deciden comprarse una casa o montar un negocio.

El asunto que discuten ahora nuestros sabios políticos es que en las islas viven unos 350.000 extranjeros y, claro, la sanidad está que no da abasto. Que uno ya lo sabe, porque basta que vayas a urgencias una noche cualquiera y está llena de suecos, y finlandeses. Y encima te atiende un médico cubano o venezolano. Además, ahora denuncian que la vivienda está por las nubes. Y la culpa, según ellos, no es de que no se construya o que estemos haciendo perras con el alquiler vacacional, sino que los guiris se las están comprando todas, dicen, y nos dejan a nosotros con las cáscaras.

No sé si en la consideración de extranjeros entran los franceses, italianos o alemanes que son conciudadanos comunitarios. O sea, de esos países que ponen perras para que nos lleguen cada año cientos de millones de euros en diferentes fondos y ayudas. Claro que si a esos los llamamos extranjeros va a ser que también son foráneos los de Cuenca, porque según las leyes de la Unión Europea –a la que tanto queremos y que ahora debemos defender valientemente de la ultraderecha nacionalista– resulta que todos los ciudadanos europeos somos libres de circular, residir y trabajar en cualquier país miembro. No me queda claro si es que vamos a salirnos de la UE para hacernos un protectorado de Marruecos.

Hay una parte de Canarias que ha crecido muchísimo en población en los últimos años. Pero no es casualidad que al mismo tiempo haya engordado tanto el bolsillo de las arcas públicas de ayuntamientos que parecen Hollywood. La Sanidad, la Educación y los servicios, en general, también se sostienen con los veintipico mil millones que se gastan los que vienen de visita. Y de los casi cinco mil millones que contribuyen a pagar en impuestos los miles de foráneos que trabajan y consumen aquí.

Las monedas tienen siempre dos caras. El que vive en Manhattan no puede pretender que los precios sean como en El Pinar. Son dos sitios diferentes, con modos de vida y con encantos distintos. Y uno elige donde quiere o donde puede vivir. Escuchar que nuestro problema es que nuestros paisajes se están «mercantilizando» y que ya no son nuestros es acojonante. ¡Claro que los mercantilizamos, chacho! Comemos de ellos. Como los parisinos de la Torre Eiffel. ¿Cuándo coño entenderemos que es que no tenemos otra cosa de la que vivir?

Suscríbete para seguir leyendo