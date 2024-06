Mucha mierda

¡Qué precisión! ¿Qué diagnóstico! Bajo su cuidado aspecto fashionista, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, cuando quiere tiene un verbo de obrero de la construcción. «A la mierda», dijo mirando fijamente a los bancos del otro lado donde se sienta la oposición del gallego Feijóo –la derechita cobarde esa– y la del Capitán Trueno Abascal.

Esa primera vez que dijo «a la mierda» fue en la intimidad de su escaño en el Congreso y la cazó un micrófono abierto. Había intervenido el presidente Sánchez para defenderse de las críticas de la oposición. Y le salió la fan que lleva dentro. Después, visto el éxito en las redes sociales, se llevó la mierda a un mitin de campaña electoral. Y ya, para rematar, Sumar la colocó en una gran lona publicitaria, en el centro de Madrid, pidiendo el voto con un explícito «¡Mándales a la mierda!»

Es difícil no estar de acuerdo con Yolanda Díaz. Porque lo que le nace a uno, desde hace mucho tiempo, es mandarles a todos a la mierda. La vieja teoría dice que el sector público es como un balde que se llena de agua en un pozo donde abunda para trasladarla a otro que está seco. O sea, que sirve para coger recursos de las clases medias y llevarlos hasta los sectores más pobres de la sociedad. El problema es cuando el balde empieza a tener tantos agujeros que pierde más agua por el camino que la que lleva de un sitio a otro. Esos agujeros son los enormes gastos de la burocracia: o sea, de ellos. Las grandes y pequeñas muestras de que no tratan nuestro dinero con respeto. Los vuelos de aviones oficiales que no se explican. Las subvenciones irregulares. Las compras disparatadas. Los sueldos y dietas injustificables. El dispendio. La fiesta.

El discurso de que son los ricos los que pagan el pato es falso. Los ricos son muy pocos y si les tocan el bolsillo se van, porque el dinero no tiene fronteras. Los que terminan pagándolo todo, lo malo y lo bueno, son los trabajadores y los autónomos. Las clases medias de este país, venidas a menos. Cuando les suben impuestos a la banca nos encarecen a nosotros los servicios de esas entidades donde nos obligan a tener nuestro dinero. Cuando recaudan más de las eléctricas nos acaban subiendo la luz. Cuando emiten miles de millones para arreglar la chapuza de habernos encerrado a todos por la pandemia lo que provocan es una inflación terrorífica que nos hace mucho más pobres y les ha permitido a ellos recaudar muchísimo más sin ni siquiera tocar los impuestos.

En vez de estar en las mejores manos en los peores tiempos estamos al albur de los caprichos de un ejército de niñatos con mucha mala uva, dedicados al oficio de ser más ocurrentes y más llamativos que los demás. Una casta que vive adosada a los privilegios del sueldo público y el poder. Un circo de tres pistas en el que sale el marido de aquella, la mujer del otro, el hermano de una y el hermano del otro… como si los urdangarines se hubieran multiplicado como los panes y los peces. Parecen todos iguales.

Pero no es un «a la mierda todos» como dijo Yolanda; que es un deseo despectivo. Es un «todos a la mierda» direccional, que es a donde va este país en las manos de todos estos cantamañanas.

