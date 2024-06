La estupidez de ayer

Uno comienza a sospechar que Alberto Núñez Feijóo no solo votó en 1982 por Felipe González, sino que milita en el PSOE como 007 trabajaba en el M16, en absoluto secreto, sin que lo sospechara ni su bombín. Lo que ocurre es que el agente 007 tenía licencia para matar y Núñez Feijóo la tiene para suicidarse. Hasta Miss Money-penny tenía más luces que Cuca Gamarra. Puede parecerles una patochada pero es lo más coherente que se me ocurre después de escuchar que ese infeliz está dispuesto a pactar con Junts per Catalunya para presentarle una moción de censura a Sánchez «cuando las condiciones sean propicias» o algo así. Es notable la pasión saturnal de los líderes del PSOE y del PP. Sánchez ha transformado su partido en un club de fans que hiede a servilismo y feromonas. Después de devorar y disolver en sus tripas la cultura democrática de la organización socialista solo está esperando a saltar del barco semisumergido para aterrizar en algún destino continental de relumbrón. Núñez Feijóo, en cambio, tiene el estómago más delicado y chupa pastillas de almax como chupaba hostias en la capilla de Nosa Señora do Pilar dos Peares. Por eso no se come al PP: le da mordisquitos comedidos desde el temor de que sea el PP el que se lo coma a él. Sin embargo, la deslumbrante ocurrencia de aliarse en un próximo futuro en una moción de censura con Junts puede acabar con el PP antes de que Sánchez aniquile al PSOE.

Tal vez ayer el líder del PP comenzó a perder de verdad las elecciones europeas. La distancia entre conservadores y socialistas se ha estado recortando en las últimas dos semanas y solo faltaba esta nueva y refulgente estupidez para que muchos votantes se vayan a la abstención o traspasen su voto a Vox merecidamente cabreados. No puedes describir a JxC como una cáfila de criminales demoniacos y luego pactar con ellos una moción de censura «constructiva» tal y como exige la Constitución. Los dirigentes del PP lo hacen porque han ejecutado una lectura completamente errónea no de su identidad política, sino del sanchismo como mecanismo de poder. A Pedro Sánchez todo le está permitido por el votante de centroizquierda. Absolutamente todo. Lo está porque Sánchez es soberanamente inteligente para construir escenarios, relatos y giros argumentales. Y en ese propósito no se detiene ante nada: si anuncia por X que se retira cinco días para dilucidar, como hombre profundamente enamorado de su mujer, si puede y debe seguir gobernando este goro ingrato, lo hace y ya está. Lo que parece ridículo o patético termina triunfando parcialmente, en el contexto de una ya demencial sentimentalización de la política, como un ejercicio de victimismo, clamoroso y aclamado por sus mismos compañeros. Imagínense si pueden a Núñez Feijóo escribiendo (simplemente escribiendo) que está profundamente enamorado de su mujer. No es que dude que lo esté, eh. Es que tal afirmación resulta narrativamente inverosímil. No encaja con el oscuro e inane personaje que Núñez Feijóo ha hecho de sí mismo. No es ocurrente, ni simpático, ni físicamente agradable, ni brillante, ni memorioso. Parece un opositor descolorido con síndrome de colon irritable que cree que si se presenta una y otra y otra vez un día, fatalmente, aprobará. Pero si el líder del PP carece de personalidad definida tampoco se puede decir que haya presentado propuestas concretas y estimulantes para las grandes reformas estructurales del país. Nada de nada. Sánchez tiene la cantinela de la modernidad, de la extensión de derechos, de la lucha contra la desigualdad y un Estado de Bienestar ampliado. ¿Cuál es la cantinela de Núñez Feijóo? ¿Que se vaya Sánchez? Por último se debe sumar a una personalidad que emite menos señales que un champiñón y a un vacío programático incomprensible su necesidad imperiosa del apoyo de Vox. Pedro se ancla en independentistas, ciertamente, pero a su electorado le intranquilizan más los fachas que los indepes catalanes y vascos. Sí, después de la idiotez de ayer, el destino del gallego parece tenebroso. Si solo le saca un par de diputados al PSOE, no digamos que pierde, tropezará enseguida con la Santa Compaña.

