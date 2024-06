César, su fiel Napoleonchu y el armisticio celtíbero

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. / Ilia Yefimovich/Dpa - Archivo

Vivir en el vértigo, siempre en los bordes, haciendo de los desafíos normalidad y rutina, y con ello, la imposibilidad de concertación moderada y constructiva. No hay descanso ni sosiego solo guerra declarada con la construcción imaginaria del enemigo, a base de metáforas del muro y el mal radical: la derecha, ultraderecha, derecha internacional, fachoesfera. Netanyahu. Die Juden, raus! ¡Del rio al mar! Que por lo ensayado (un 7/O de ensueño) y apoyado, sería incomparablemente peor que las cámaras de gas.

Los judíos funden la metáfora y realidad empírica. El reconocimiento del Estado palestino, desde luego no es una declaración de guerra, aunque por hechos anteriores, posteriores, declaraciones, actos inamistosos, gestos hostiles, felicitaciones sucesivas de Hamás y huties, pudiera avalarla. Un cosa es el sentido y lo connotado, lo que tiene verdadero significado, y otro, lo referido, la excusa.

El analfabeto o perturbado más convencional sabe que los Acuerdos de Camp David con Egipto, los acuerdos de Madrid y Oslo fueron siempre acuerdos entre las dos partes concernidas, con algún padrino, y de los que en el futuro se puedan celebrar, España será totalmente recusada y omitida para siempre. Será la no voz. Israel lo hará comprender a los que puedan actuar. Aunque el César y Napoleonchu se crean hoy Moshé Dayan contra Israel.

Los serios conflictos exteriores desencadenados por el Doctor Sánchez, seguidor de Carl Schmitt (teórico del nazismo) en su núcleo esencial de la política como la dialéctica amigo/enemigo, se proyectan también en el interior. Los partidos nacionalistas hiper representados son en realidad muy pocos votos, muchos escaños. Estos días en el País Vasco me sirven para confirman una idea. No queda rastro del mundo abertzale, su estética, desenvolvimiento intimidante por el espacio público, han desaparecido por completo. En conexión con esto, la emigración, aunque no se diga, está cambiando paisaje y realidad social, como lo hizo la emigración interior de finales del S XIX y principio del XX, que dio pie directamente a las teorías de Sabino Arana y el nacionalismo. Esta otra emigración es una ola, que hace claramente al nacionalismo ficción extemporánea. Es un milagro si tras muchos días en Bilbao oyes hablar euskera, que sugiera un mundo radicalmente distinto; si no lo hacen los autóctonos, los hijos de estos emigrantes, ya en otro contexto humano y social radicalmente novedoso, no lo van a hablar. Los propios jóvenes catalanes también abandonan el idioma, ha sido demasiada coerción, y cultivo de un mundo asfixiante y aislado.

Los paladines del armisticio celtíbero representan un mundo pasado, declinante, en extinción. Sin formación ni muchas luces, grandes reaccionarios, incapaces de atisbar los vectores ciertos del futuro.