Un reto existencial

Como instrumento simbólico de cohesión territorial –y hasta cierto punto social– la autonomía, la comunidad autonómica, ha sido un éxito inapelable. Ha desaparecido el pleito insular y del insularismo quedan restos y gestos, en efecto, pero ya no es un proyecto político defendido por nadie. Los canarios comparten una sólida identidad territorial sobre la que ciertas fuerzas políticas relevantes –empezando por quien encabeza el Gobierno autonómico, Coalición Canaria– aspiran o –más bien– dicen aspirar a emprender una construcción nacional. Particularmente creo que Canarias se entiende mejor –histórica y culturalmente– desde el concepto de región, ampliamente formulado y caracterizado en las ciencias sociales, que desde el de nación, pero por supuesto, no son incompatibles. Para lograr que cuajara esa identidad territorial se hizo un esfuerzo notable de articulación política y jurídica, pero también se movió la sociedad civil previamente –en los años setenta, tanto en el asociacionismo empresarial como en protestas y reivindicaciones laborales y estudiantiles– como lo ha hecho posteriormente –recuérdense las manifestaciones del pasado 20 de abril–. Canarias no es una entelequia administrativa, ni un balneario, ni una parranda (con perdón de los parranderos). Pero todavía no ha aprendido a encontrar y consensuar en su seno la solución a sus propios problemas. En un relato Borges presenta a un personaje que es un profesor colombiano y está intentando ligar con una noruega. La noruega le pregunta qué es ser colombiano.

–Ser colombiano es un acto de fé.

Ser canario sigue siendo, también, un acto de fé. Un acto de fé imprescindible porque el país se enfrenta a una amenaza existencial que afecta a su desarrollo socioeconómico, a su sostenibilidad ecológica e, incluso, a esa identidad territorial, esa comunidad de pertenencia difícilmente conseguida y, como es obvia, jamás perfecta. La superpoblación y el modelo turístico que mató el hambre y acabó con la pobreza generalizada entre los años sesenta y los ochenta pero que amenaza a un crecimiento económico sano –en realidad ha conspirado contra la productividad del sistema económico con un impacto muy moderado en el PIB per cápita– y al que sería un suicidio encomendar nuestro futuro. Sobre todo debemos asumir el valor para sostener algo que yo mismo recuerdo haber rechazado hace veinte años (desde entonces se han domiciliado 430.000 personas en las Islas): ni la población isleña puede seguir creciendo ni el modelo turístico puede seguir depredando territorio y lastrando su valiosa aportación económica por externalidades negativas poco controladas a veces y otras escasamente controlables.

El alcalde de Santa de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha realizado recientemente unas declaraciones en la que expone crudamente la situación y llega a conclusiones muy difícilmente discutibles: es imposible sostener este ritmo de crecimiento poblacional, que según todas las prospectivas se mantendrá o incluso se incrementará en los próximos lustros. Junto con el desempleo y las malas condiciones laborales, la educación y el crecimiento del sistema de I+D+i esa debe convertirse inmediatamente en un objetivo estructural de la acción política en Canarias. Y no podrá hacerse sin compromiso y unidad (política, empresarial, sindical, académica) frente a Bruselas, donde debe negociarse una excepcionalidad, y frente a Madrid, para que convierta esa excepción en materia de residencia, a su vez, en una reivindicación permanente y en una política de Estado. No es una ocurrencia: es una emergencia en la que nos jugamos todo: ser un país viable económica, social, culturalmente, o aclimatarnos a nuestra ruina, tumbarnos en la inoperancia, recordar el fugaz momento durante el que fuimos –al fin– un identidad territorial y tuvimos el futuro al alcance de los dedos.

