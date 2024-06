Dos justicias, su elogio de la Justicia y I believe

Feijóo en el pleno de aprobación definitiva de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados / José Luis Roca

El Congreso de los Diputados aprobó el 30 de mayo -el día de Canarias- y de manera definitiva la ley de amnistía. Primero tuvo que rechazar el veto del Senado, para después aprobarla por 177 votos a favor y 172 en contra. Ahora nos toca pensar cuando entrará en vigor está ley que rompe la igualdad entre españoles. Normalmente entran en vigor al día siguiente de la publicación en el Boletín oficial del Estado, aunque ya se apresuró David Palanques, juzgado por el 1-O en ser la primera persona que pide la amnistía tras su aprobación, sin importar que se publique en el BOE ni nada de eso, el es sabedor que las leyes se hacen al encaje de los delincuentes sin son ellos, claro. Las leyes -como saben- no va con ellos, sino para el resto, para los “robagallinas” según dijo Lesmes en su día.

Yo he dicho y escrito en infinidad de veces que la justicia es igual para todos, porque así estaba en el artículo 14 de la CE, pero no todos somos iguales para la justicia. Confirmado por Sánchez y 176 más.

La Justicia en este reino es tremendamente lenta, a veces por culpa nuestra – los abogados- , puede carecer de medios –porque a casi nadie le interesa que los tenga y menos a los políticos--, puede ser demasiado garantista, incluso pueden sus órganos esenciales –como el CGPJ— tener todos los mandatos caducados del mundo, pero la Justicia en España funciona y así sigo creyendo, pese a lo que veo a diario.

Es como un rodillo que no para. Generalmente, el que la hace, la paga, y es tan segura que los tribunales de mayor rango, tras muchos años, no tienen reparo alguno en colocar las piezas en su sitio – como el tetri- y hacen justicia descalificando claramente a tribunales inferiores. Que suelen dictar sentencias como los médicos de la seguridad social hacen recetas, sentencias paracetamol las llamo yo. Recuerden por ejemplo el caso del valenciano Camps: inocente, después de haber sido condenado, vituperado, calumniado y perseguido. 15 años de peregrinaje judicial y no pasa nada.

Con la amnistía pasará igual. Los 176 políticos han aprobado en el Congreso la deleznable impunidad de quienes han violentado las leyes, pero finalmente esa ley, que creo que hasta hoy lunes no ha entrado en vigor – están esperando que pasen las europeas- , puede quedarse en el Tribunal Supremo, en el Constitucional o en el Tribunal de la Unión Europea. Da igual dónde.

Pasa lo mismo con la mujer del presidente, que presuntamente ha metido la pata. Y lo peor es que Sánchez sabía que estaba en situación de investigada por un juez cuando se montó el show de los cinco días de reflexión. Sánchez es un sociópata irredento que ni siquiera ha tenido reparo a meter al rey en su sarao. Le da igual. Él, una vez que ha probado las mieles del poder y la gratuidad y el caviar del Falcon, cree que lo merece todo. Y el resto es ultraderecha. Y puede acabar en la mazmorra, lo mismo que puede su mujer, o no. ¿Quien lo sabe?. Aunque lo de mazmorra lo diga en sentido más cercano a la condena que a la cárcel. Porque también, claro, hay condenas sin cárcel. Y aquí en las cárceles, no se esta tan mal. Al fin y al cabo.

Esto que hago es un elogio de la Justicia, porque es la Justicia –y habla un profesional de su administración— quien nos ha salvado la cara en esta época convulsa que se ha montado el PSOE, vulnerando sus propios principios y poniendo a este reino en un brete a nivel mundial.

Sánchez es un peligro. Un peligro que está afectando ya a la estabilidad de España. Si pierde las europeas encontrará otra excusa para seguir, porque tiene la cara como el cemento. Han crispado él y los suyos la vida política en España hasta cotas no conocidas hasta el momento. Que triste. Y, lo que es peor, no todo el pueblo lo percibe. Bueno, parece que Alvise Perez con su partido Se Acabo La Fiesta, si que esta aglutinando a los que lo perciben. Sánchez se mueve en un mundo de insultos y en otro de aplausos. El clientelismo triunfa sobre todas las cosas y ha creado un partido de subvencionados, cuyos guerreros de terracota lo siguen a todas partes.

Ha creado, en suma, una España desconocida y sólo la Justicia hará posible ponerlo en su sitio, a pesar de sus trampas con los fiscales afines y a dedo y sus trucos de prestidigitador de primeras comuniones. No les servirán para nada. I believe.