El ‘clavazo’ de la basura

Los ayuntamientos van a aplicar una subida al precio de la recogida de basuras. Más dinero por lo mismo. Una medida enormemente impopular que ya circula por las redes con el nombre de “tasazo”. El cambio climático es un negocio inacabable. Una coartada perfecta para fabricar nuevos impuestos capaces de alimentar la insaciable máquina de gasto de la burocracia. La nueva “fiscalidad verde” nace con una vibrante soflama: “el que contamina paga”. O sea, que no se trata de impedir que se envenene el planeta, sino de cobrarle más al supuesto envenenador.

El Congreso aprobó, hace dos años, la rimbombante Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Y los ayuntamientos deberán implantar ahora el nuevo tributo. Y agárrense el fondillo de los pantalones, la recrecida tasa tienen el imperativo legal de establecerse para que el coste del servicio no sea deficitario. Según Hacienda, la tasa media, que está en España en torno a los 92 euros por vivienda, solo cubre el 60% del coste total. Si uno echa cuentas de la clavada que nos están preparando empieza a sentir sudores.

Hay un feliz mundo ficticio y uno real. Uno de gente que siembre cobra y otro de gente que siempre paga y se desloma trabajando. Los burócratas quieren que la basura orgánica se recoja de forma separada, para su aprovechamiento como compost y que el año que viene se recicle al menos un 65% de los envases comercializados, un 75% del papel y el cartón, un 50% de los residuos plásticos y de aluminio, un 70% de los metales ferrosos y residuos de vidrio y un 25% de la madera. ¿Y eso cómo se hace? No lo saben. Pero de momento van a clavarnos nuevos cargas fiscales sobre la recogida, el vertido y la incineración.

En realidad no les interesa que separemos en origen. Saben que no es posible comprobar quién lo hace y quién no. Muy poca gente tiene en sus casas el espacio suficiente para poner cuatro o cinco cubos para ir tirando la basura en diferentes bolsas. Y menos gente todavía se siente motivada para gastar tiempo en hacerlo cuando sabe que le van a cobrar exactamente lo mismo si lo lanza todo al mismo sitio que si se toma el trabajo de colocar cada tipo de basura en su espacio correspondiente. Esa es la excusa perfecta para que nos cobren a todos lo mismo, separemos o no separemos.

La valorización de los residuos sólidos urbanos es un negocio. Reciclar los envases de plástico o de cristal es muy bueno para el planeta, pero también para la economía de grandes empresas, que consiguen materia prima porque hay personas que devuelven las botellas a los contenedores de cristal. Solo que esas personas, por hacer lo que hacen, reciben el mismo premio que las que tiran el cristal con el resto de la basura dentro de la bolsa: ninguno. Y de hecho, para decir toda la verdad, hay personas que se dedican a separar los residuos por tipo en una gran cinta transportadora cuando la basura llega a los vertederos.

Así que nada cambiará. La basura se seguirá tirando igual de mal. Los contenedores se desbordarán igual. Las grasas y los líquidos enmierdarán igualmente las aceras y calles. Pero el año que viene nos van a cobrar más. Todo sea por salvar a los pobrecitos osos polares y a los eurodiputados.

