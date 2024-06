Carta de agradecimiento al CEIP Tíncer

Día del libro en el CEIP Tíncer con David María / Arturo Jiménez

El miércoles 22 de mayo de 2024 será, para siempre, un día importante. Una fecha inolvidable. Volví al Colegio de Tíncer (Santa Cruz de Tenerife) para impartir una charla sobre mi experiencia como antiguo alumno. Eso, al menos, era lo que me habían dicho. Pero me esperaba un regalo tan inesperado como sorprendente. Una alfombra de papel, custodiada de libros, dibujaba el camino desde la calle hasta la puerta principal del centro. Me recibió la directiva del cole junto al Comité de Igualdad, formado por alumnado de diversas edades. Al llegar a la puerta principal, encontré a la guardia pretoriana de la educación, las madres del AFA (Asociación de Familias del Centro). Ellas habían preparado la larga alfombra de libros. Laura Nazco, la directora, me comentó que el alumnado estaba en clase y que aprovecharíamos para hacer un tour por el colegio y luego impartir la charla. Abrieron la puerta y lo que encontré fue una multitud formada por la totalidad de la comunidad del centro: alumnado, profesorado y personal no docente. Sonaba Heroes, de David Bowie, y el patio central del colegio era ahora una biblioteca, alfombrada de verde, repleta de libros y de fotografías con las portadas de mis obras. El aplauso fue el abrazo más grande que he recibido en mi vida.

No sé explicar la emoción que llevo conmigo desde entonces. Ahora, mientras escribo, se empaña lo que leo, porque no logro entender cómo se puede recibir tanto amor. En este colegio creció mi cuerpo de niño gordo y marica, creció mi cuidadanía, creció mi mirada camp, mi mitomanía, todo lo que soy. Creció el hijo de Margarita, el nieto de Mariana y el hermano de Laura. Creció el niño extrovertido que escribía poemas, que hacía radio, que quería actuar en los teatros, que lloró la muerte de Josué, su mejor amigo, hasta entender que había perdido a su primer amor. Entré de nuevo en el colegio de la mano de Josué, como tantas veces entro en la vida cada vez que me levanto. Y la otra mano me la sujetaba Beatriz, nuestra amiga y compañera, víctima de la violencia machista, referente de la lucha por la igualdad a través de su madre, que creó una fundación con su nombre. Los tres volvimos juntos.

No me aplaudían solo a mí. También aplaudían a Carmina, mi profesora de infantil, ella fue la primera persona que leyó mis textos y los corrigió con un rotulador rojo del mismo color que su pintalabios. Aplaudían mi infancia, a mi barrio entero, del que estoy tan orgulloso, a las vecinas de la calle La Pardela, las comadres que señalaron mi lugar en el mundo. Aplaudían a la pequeña librería que me trajo los primeros libros que pedí por propia voluntad. Aplaudían a las peluquerías, los bares, los kioscos, las tiendas de víveres, la asociación de vecinos, la iglesia donde he velado a mis muertos, los solares donde jugábamos entre higueras, coches abandonados y piedras gigantes como el corazón de las diosas. Aplaudían a cientos de familias que han sacado adelante estas calles, con su trabajo y sacrificio. Aplaudían a mis compañeras y compañeros que ahora llevan a sus hijas, hijos e hijes al mismo colegio donde estudiaron. Aplaudían lo que no se muere. Lo que es eterno y te hace volar. Aplaudían un sueño. Y ahora ese sueño es una biblioteca con mi nombre.

Gracias por mantener viva mi infancia y por hacer tan inclusivo, diverso y solidario el crecimiento del actual alumnado. Me alegra que la biblioteca esté cerca de la cocina, donde me colé a pedir pan siempre que pude. Me quedaría entre las cuidadoras del comedor para escuchar lo que se cuentan, porque si ellas gobernaran el mundo no existiría el miedo. Gracias. Millones de gracias. Vuestro alumno, Daniel.