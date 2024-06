El recurso de inconstitucionalidad

Y hete aquí que en medio del puente el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, anuncia que el Ejecutivo que integran CC y el PP «solicitará a sus servicios jurídicos que estudien la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía» aprobada anteayer en el Congreso de los Diputados. Caramba. Una decisión de este calado, ¿no debería anunciarse después de ser debatida en el Consejo de Gobierno? ¿No debería corresponder al presidente del Gobierno –tal y como ha ocurrido en varias comunidades autonómicas– anunciarlo formalmente, y si es posible en el Parlamento de Canarias? Cabe recordar que cuando se negoció la investidura de Pedro Sánchez el pasado año Coalición quiso y consiguió exceptuar la amnistía a los delincuentes del procés. Por eso Cristina Valido pudo votar negativamente la ley en la Cámara Baja. Pero de lo que en ningún caso advirtieron los coalicioneros es que llevarían la normativa al Tribunal Constitucional. Hay gente –gente como el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello– que se empeña seráficamente en que eso no afectará a las relaciones entre el Gobierno central y el autonómico, entre los nacionalistas y los socialistas. Se me antoja harto dudoso. Una cosa es un voto solitario que no inclina la votación hacia un lado o hacia otro y otro sumarse a la batería de recursos de inconstitucionalidad que ya ha anunciado el PP (y a la que se ha sumado, o eso parece, Emiliano García Page, el mandamás de Castilla-La Mancha). La ley de amnistía va a recorrer un camino tortuoso en los juzgados –es perfectamente posible y aún muy probable la presentación de cuestiones prejudiciales entre otros– que dificultarán, relativizarán o retardarán la aplicación plena e inmediata de la ley. Si a esto se suman los recursos de inconstitucionalidad la toxicidad de la situación no hará otra cosa que aumentar, y el PSOE será la organización política más afectada, no se diga si sale debilitada de los ya muy próximos comicios europeos. En una coyuntura tan delicada es muy prudente andarse con tiento con un supuesto socio parlamentario. Porque ese es exactamente el papel de CC en la Cámara Baja: el de un socio menor del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, pero un socio al fin y al cabo.

Personalmente considero la ley de amnistía no es que sea inconstitucional –para que lo fuera debería haberse reformado previamente la Carta Magna– sino que supone una agresión a principios básicos de la Constitución misma y una soberana torpeza política cuyas consecuencias se verán a medio plazo. Es el canallesco pago de Sánchez y de un PSOE sanchistizado a cambio de los votos que le faltaban para seguir en el Gobierno. Todavía no se ha publicado la ley en el Boletín Oficial del Estado (no sé sabe muy bien por qué) y los competentes para presentar un recurso de constitucionalidad –entre los que se encuentran las comunidades autónomas– disponen de un plazo de tres meses desde que aparezca negro sobre blanco en el BOE con la firma del rey y del presidente del Gobierno. Tal vez la precipitación no sea excesivamente conveniente y sea, en cambio, positivo contemplar lo que ocurre en las primeras semanas.

Es conveniente, para Coalición Canaria y para todos los que se están jugando los cuartos en esta espantosa tesitura, que la sórdida ley de amnistía y la obscena voluntad política de pulverizar cualquier autonomía o interpretación judicial en su aplicación, forma parte de una degradación instititucional que ya comienza a heder: desde la cooptación de todas la esferas e instrumentos del Estado a la degradación de la Fiscalía General o del Consejo General del Poder Judicial. La primera lleva acumula en seis meses cinco condenas del Supremo. En cuanto al CGPJ lo que se ventila entre socialistas y conservadores es el botín de los altos cargos judiciales: ahora mismo son más de 80 altos cargos vacantes, un tercio de los cuales son de magistrados del Tribunal Supremo. Lo que se está jugando en España con el PSOE y el PP como reyes de la timba es la legitimidad democrática del sistema político y la salud y viabilidad de sus instituciones.

