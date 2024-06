Prostitución y exhibicionismo moral

Sesión de la Eurocámara en Estrasburgo. / EFE

Refleja la «teoría de juegos» los conflictos que incorporan las cercanas elecciones al parlamento europeo. Es una teoría derivada de la matemática aplicada, importante para la ciencia económica y la administración de empresas y a su vez aplicada en los campos de la competencia, la sociología, la política, la psicología y la filosofía. En la estrategia militar nos ofrece el «dilema del prisionero», o cómo abordar la destrucción mutua garantizada. Los conflictos entre los seres racionales que recelan entre ellos, la pugna de competidores que se traicionan. En el «juego» los resultados son dependientes de la interacción de los jugadores, que condicionan su resultado.

Una primera aproximación de contraste consiste en comparar las opciones españolas con las del conjunto de la Unión. Así tenemos en España como opciones electorales atendiendo a las últimas encuestas al PP integrado en el Partido Popular Europeo, al PSOE en Socialistas y Demócratas, Vox incorporado en ECR, Conservadores y Reformistas, con «Fratelli Italia» de Giorgia Meloni y el PIS polaco. Sumar, hoy sin representación, se incorporaría en el grupo de izquierdas con Podemos e IU, con los comunismos de la vieja Europa. Podemos, en opción electoral diferenciada en España y destino común en el grupo de la cámara europea. AR, que suma ERC, Bildu, BNG y Nueva Canarias, incorporados en Europa al grupo de los Verdes y Alianza Libre. Como sorpresa en las encuestas españolas aparece el partido SAE, Soberanía Alimentaria Española, liderada por el empresario avícola Alexis Codesal, que nos ofrece el rescate del sector agrario contra la Agenda 2030 de las izquierdas, hoy en el núcleo de los temas a resolver en la UE con reciprocidad, nuevos recursos y ciencia. Y ya en últimos puestos, la Junts de Puigdemont, incorporada en los inclasificables «no inscritos». Ofrecen finalmente las encuestas un único puesto de salida para la opción española de CEUS, Coalición Europea Solidaria, con el PNV acompañado en puesto dos por Coalición Canaria; se encuentran en la Eurocámara incorporados en el Centro Liberal de Macron, «Renovar Europa».

Las opciones en una Eurocámara de 720 escaños con 61 españoles dibujan un nuevo parlamento girado hacia las derechas. España nos ofrece en puestos de salida 6 grupos de izquierda y nacionalistas, PSOE, Sumar, Podemos, AR, Junts y CEUS, 2 a derechas, PP y Vox y un «no inscrito» SAE. Las opciones están abiertas, ofreciendo tres alternativas a la vista de las encuestas. Socialistas y demócratas, con los liberales de Renovar y los populares del PPE, con 401 parlamentarios. En segundo lugar, Renovar con PPE y ECR de Meloni con 350 y por último cabría PPE con ECR de Meloni e ID, Grupo Identitario de Le Pen, donde expulsaron a los alemanes de AfD, Alternativa para Alemania, por su deriva nazi, cuenta en encuestas con 348 parlamentarios.

En el fiel de la balanza de Europa se sitúa Giorgia Meloni (Roma 1977), líder del partido «Fratelli Italia», encabeza la lista europea, preside el gobierno de Italia, que es la tercera economía de la UE, integrada en el G7 y líder de la lista de ECR de Conservadores y Reformistas de Europa. Posicionada en la guerra cultural de la UE, contra la inmigración, el aborto, los derechos LGBTI y la OMS. Proeuropea y contra la inmigración musulmana y africana, proucraniana y anti Putin y cree en el estado de derecho de las democracias liberales. Se somete al plebiscito de su gestión, arrastrando a todos los componentes moderados de la UE. Luego del 9 de junio la clave europea se situará sobre la de cada nación, donde las opciones de derechas condicionarán las españolas giradas hacia las izquierdas. Ya lo anticipa el Informe Letti y el clima europeo, que apuesta por sustituir en la Comisión a Ursula von der Leyen por Mario Draghi, Competir en la globalización exige reposicionarse en la globalización con políticas más cercanas, una UE próspera, democrática y liberal, contra los acentos nacionalistas. En el «dilema del prisionero», la interacción de los jugadores debe salvar los muros que nos separan y nos ofrecen la destrucción garantizada.

Antes de querer salvar a alguien, antes de arrebatarle un chusco de pan seco de las manos, de tirar a la basura las ropas raídas o de enviar al vertedero esa silla renqueante, es necesario tener algo mejor que ofrecerle. Porque ni ese pan es un buen alimento ni esas ropas abrigan ni esa silla es cómoda, pero es peor no tener ni pan ni ropa ni silla.

Ninguna niña sueña con ejercer la prostitución. Son muchas las secuelas que deja el trabajo sexual, desde la exposición a la violencia y a las enfermedades, hasta el desgaste psicológico de enfrentarse a situaciones peligrosas. El miedo y el estigma se queda pegado a la piel. Pero la prostitución existe, en todos los países, y ninguno ha encontrado la fórmula mágica para eliminarla. El abolicionismo, sin un estado de bienestar fuerte que genere alternativas, retira a las mujeres a lugares menos visibles, más desprotegidos. La legalización tampoco ha logrado frenar la trata.

Sorprende que, en un asunto tan y tan complejo, proliferen las voces interesadas en reducir el debate a cuatro lemas y un puñado de exabruptos. El lenguaje taxativo y displicente funciona bien en el mundo de la opinión publicada, pero sirve de bien poco a las personas que ejercen la prostitución.

Prostitución, violencia y migraciones femeninas en España es un interesante estudio publicado en 2023 por las profesoras Carmen Meneses y Olaya García, de la Universidad Pontificia Comillas. Profundizaron en la cuestión durante tres años y entrevistaron a 41 mujeres que ejercen la prostitución. Algunos apuntes de su conclusión: «Las mujeres en situación administrativa irregular, con cargas familiares, racializadas o con desconocimiento del idioma tienen más fuentes de agresión o abuso». «Estas fuentes de violencia y opresión proceden principalmente de los clientes, de la policía, de los grupos incontrolados, de sus parejas, de las personas encargadas de los establecimientos y de los proxenetas». «A nivel macrosocial, estas mujeres se enfrentan a diversas formas de violencia relacionadas con el sistema patriarcal y la violencia institucional a través de las leyes migratorias españolas, entre otras». «Las actitudes, percepciones y valoración de la prostitución/trabajo sexual negativas y criminalizadoras conllevan una mayor estigmatización y violencia hacia ellas».

Estamos, pues, hablando de migrantes arrojadas a un limbo administrativo, de miseria, de marginalidad. También de mujeres con nacionalidad española que no encuentran un modo mejor de subsistir. ¿Por qué no nos centramos en las causas de la prostitución? Sin duda, es un debate más arduo y menos cómodo. No permite el exhibicionismo moral. Pero sin esa pátina de moralina, quizá la discusión se centraría más en ayudar a las mujeres que ejercen la prostitución. Si no hablamos de alternativas laborales, de acceso a la vivienda o de la ley de extranjería, si no destinamos un presupuesto y unos plazos de tiempo, ¿no será que simplemente queremos un lavadero de malas conciencias? Quitarle el pan duro de la boca no salva al hambriento.