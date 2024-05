La acumulación que inutiliza y destruye

Archivo - Un centro de datos de Gigas / GIGAS - Archivo

«El conocimiento es inútil si no lo usamos para mejorar las vidas de la gente». Así de contundente como suena, esta es una frase que debería resonar en cualquier mente. Fue pronunciada hace unos días por Angela Davis en una conferencia a la que tuve la suerte de acudir. La filósofa y profesora afrodescendiente se convirtió hace décadas en un icono internacional por su trabajo y su activismo en favor de los derechos civiles, el abolicionismo carcelario, el feminismo y el antirracismo, inspirando a varias generaciones. Sus palabras siguen reflejando una realidad preocupante que no para de aumentar. Aunque vivimos en la «sociedad del conocimiento», gran parte del mismo está inutilizado.

La producción de datos supera con creces, a cada segundo que pasa, la cantidad que podemos procesar. No es una casualidad, sino un proceso plenamente consciente: la información es a menudo concebida solo para ser guardada. Ese es un acto de puro capitalismo y colonialismo, afanoso por aglomerar y almacenar el conocimiento en un solo espacio, en una sola institución, a veces incluso inaccesible de puertas afuera. El objetivo no es otro que exhibir el poder de poseerlo. Crear un pedestal de superioridad moral e intelectual.

Ese proceso ignora el hecho de que todo conocimiento es intrínsecamente colectivo porque se crea en el contacto, en las conexiones sociales, compartiendo. Contrario a ello, nuestras vidas están impregnadas de un individualismo que nos incita a reivindicarnos siempre originales, únicos creadores de lo que hemos creado, obviando a todas las personas que nos han dado formación y alimento para hacerlo posible. Atribuirse toda la gloria, sin matizar de dónde viene la inspiración, es un mecanismo de defensa para protegernos de las exigencias del capitalismo: produce, produce, produce. Si no, no vales.

Crear, almacenar y no usar el conocimiento entra en las mismas dinámicas de acumulación capitalista del dinero y los objetos. ¿Es ético, lógico o sostenible que exista la figura de los billonarios, solo porque decidieron apropiarse de la tierra y los recursos que son de todo el mundo? ¿Para qué necesita una persona 20 propiedades vacías y casas de verano? ¿De qué sirve tener tanto dinero si se gasta la mitad en conservarlo?

Producir por producir con un objetivo tan vago, ambiguo y absurdo como el de enriquecerse –una persona, una empresa, una nación– es además el motivo por el que las personas se ordenan en categorías. Una es útil, otra prescindible. Daños colaterales llaman a los palestinos asesinados por Israel cuando su tecnología dispara a potenciales miembros de Hamas. Diez muertes adicionales son asumibles; y las que haga falta, porque las cifras las ponen ellos. Bajo esa misma premisa trabajan y mueren las personas en las minas de coltán congoleñas, muchas veces sin saber para qué sirve ese mineral que es tan valioso que vale más que sus vidas.

La libertad, decía Angela Davis, es un ansia colectiva. No puede imaginarse si no es en colectivo; no puede producirse si no es en colectivo; deja de existir cuando no hay un deseo, una involucración y una lucha colectiva por alcanzarla. Todo lo demás, digo yo, es demagogia, populismo y privilegio.

Davis mencionó también que los individuos se gestan en esa colectividad. Sin las relaciones, las influencias y los sistemas que se generan socialmente, el individuo no puede existir. Renegar de ello conduce al individualismo, radicalmente opuesto a la individualidad. El individualismo produce cerrazón, monotonía y aislamiento, alejado de la creatividad e imaginación que brinda la conexión con el entorno. La individualidad, en cambio, habla de una diversidad compuesta por muchas partes que solo puede entenderse cuando se enmarca dentro de algo más grande. En definitiva, lleva a la libertad.

El mundo funciona en colectivo, absolutamente todo se nutre de muchas partes distintas. Puede ser una relación simbiótica, voluntaria, injusta, forzosa, sublevada… pero, en cualquier caso, hay una relación. El relato hegemónico que apela a la independencia y la emancipación está tintado de un capitalismo que entiende la libertad como la posesión de conocimiento, bienes y dinero. La realidad es que ese individualismo acumulador también depende de un colectivo. Si la colectividad deja de existir, cae la riqueza por muy individualizada que esté.

Esta columna no existiría de no ser por Angela Davis, a quien quizá no conocería si una persona no me hubiese regalado hace años uno de sus libros, que yo no hubiese leído críticamente si mi padre y mi madre no me hubiesen dado los recursos para estudiar y entender una obra como esa, que ella no hubiera escrito sin la influencia de Herbert Marcuse, George Jackson o W.L. Nolan, que a su vez no hubiese sido posible si…