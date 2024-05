La Guía Michelín expande su negocio a los hoteles

Guía Michelin

Como los directores de los hoteles del segmento del lujo no tenían suficientes frentes abiertos, ahora viene Gwendal Poullennec, el gurú de la Guía Michelín, y les da un nuevo motivo para preocuparse si quieren obtener una «distinción» más para su hotel. Un galardón en forma de llave, que evoca la estrella gastronómica de su famosa Guía. Distinción que nadie ha pedido —a pesar de que el avispado Gwendall diga que la demandan (?) los usuarios—, pero que, para su empresa, no cabe la menor duda de que se trata de un negocio más a tener en cuenta.

Si ya es complicado moverse entre la maraña de tipificaciones y etiquetas que rodean las clasificaciones de los hoteles donde, aparte de las estrellas o llaves —si hablamos de hoteles o de apartamentos—, se le puede añadir otras etiquetas como las de Lujo (L) o Gran Lujo (GL), ahora, encima, también vamos a distinguir a los establecimientos de cinco estrellas con una, dos o tres llaves. Todo un galimatías que solo sirve para que unos pocos hagan negocio a costa de la «presunta demanda» de los clientes y de la «nueva necesidad» (?) de las cadenas hoteleras de tener que ponerse las pilas —en resumidas cuentas, más tiempo, gastos y recursos—, si en verdad quieren estar a la altura de las circunstancias.

De toda la vida de Dios los hoteles eran un recinto para alojarse, dormir y comer. El cliente esperaba encontrar un lugar limpio y con un buen colchón y que le dieran a uno de almorzar de manera aceptable. Luego, vino la necesidad de mejorar la oferta culinaria y se procuraba poner una carta variada y, sobre todo, apetitosa. Pero, más tarde, se descubrió que era un buen negocio —al menos para el chef de nombre ilustre, y para el hotel desde el punto de vista de imagen, aunque muchas veces ello conllevara tener pérdidas—, abrir un restaurante con una o con varias estrellas Michelín.

En la actualidad, hemos llegado a un punto mucho más desafiante y rocambolesco, donde el empresario hotelero —no digamos ya si se trata de un resort o de un complejo hotelero a pie de playa—, contrata a una empresa externa que se encarga de crear, previo a un estudio de mercado, «conceptos gastronómicos» de los cuales pueden fácilmente ofrecer a los clientes hasta dieciocho, o más, ofertas gastronómicas distintas.

Pero si no teníamos suficiente con ese desafío, ahora hay que buscar —no se sabe muy bien por qué—, el lujo dentro del lujo: podíamos llamarlo el requetelujo. Y si un hotel que creía haber alcanzado al cenit de lo más alto que se podía llegar dentro de dicho segmento del lujo, incluso haciendo lo indecible por destacar en revistas y portales de viajes, y obtener las máximas reseñas en las webs especializadas de internet; así como la posibilidad de obtener el Oscar del sector dentro de los premios World Hotels Awardas; destacar en la lista Leading Quality Assurance (LQA), que lleva a cabo inspecciones anónimas de los hoteles, para la organización más prestigiosa del mundo como lo es The Leading Hotels of de World…; ahora, tiene otro desafío más: obtener una de las llaves Michelín.

La posibilidad de pretender alcanzar una de estas llaves implicaría para los hoteleros algunos cambios en la manera de cómo se gestionan los hoteles de lujo. Ya que habrán de adaptarse a los nuevos criterios que la Guía Michelín ha hecho públicos, y que ha dividido en varios apartados —todos, por supuesto, subjetivos—, entre los que se encuentran criterios como si el hotel contribuye a la experiencia local, la arquitectura y el diseño de interiores, la calidad, confort y buen mantenimiento, o la capacidad para ofrecer una experiencia extraordinaria a un precio adecuado.

La pregunta del millón es: ¿Qué gana en todo esto la famosa Guía? Es evidente. Al ser una guía en formato digital, y al igual que sucede con los clientes de los restaurantes que ellos mismos clasifican con estrellas, y cuya reserva se hace a través de su página web, y de las cuales ellos se llevan un porcentaje; lo mismo pretenden hacer con las reservas que se hagan a los hoteles que ellos, previamente, hayan asignado con las distinciones en forma de llaves. Y a mejores críticas de la Guía hacia los hoteles, más reservas y más comisiones se llevarán.

Como verán, aquí, el que no corre, vuela.

macost33@gmail.com