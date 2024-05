Entre la música y la emoción

Festival Internacional de la Canción del Atlántico / El Día

El año 1969 marcó un hito en la historia de un evento celebrado en el Puerto de la Cruz con el nombre de Festival Internacional de la Canción del Atlántico. Se trataba de un evento que reflejaba tanto los acontecimientos políticos de España como la efervescencia cultural y social de la época. En medio del contexto del tardofranquismo, donde el país experimentaba cambios económicos y sociales significativos, tal festival se lograría erigir como un oasis de expresión artística y, además, de libertad.

En el plano político, España se enfrentaba a un período de agitación, con un régimen que mostraba signos de agotamiento bajo el liderazgo aún de Franco. Aumentaban las tensiones sociales y laborales, reflejadas en el creciente número de huelgas en todo el país. Este ambiente de cambio y descontento también se dejaba sentir en el ámbito cultural, con propuestas de boicot al festival por parte de algunos sectores juveniles descontentos con el clima político nacional.

Sin embargo, el Festival Internacional de la Canción del Atlántico logró trascender estas tensiones políticas al convertirse en un escaparate de música y diversidad cultural con representantes del ámbito nacional y, también, de países como Inglaterra, Venezuela, Portugal, Malta, Yugoslavia y Francia. Artistas, todos ellos, con los que el evento adquirió un carácter verdaderamente global, atrayendo la atención de los medios de comunicación y del público de otros rincones del planeta.

La edición de 1969, celebrada al igual que las de 1967 y 1968 en el Parque San Francisco (la de 1966 fue en el Lido San Telmo) durante las jornadas del 17, 18 y 19 de abril, lograría destacar nuevamente por la calidad de sus participantes y la diversidad de géneros musicales representados. Laura Valenzuela y Joaquín Prat fueron sus presentadores, con una gran orquesta bajo la dirección del maestro Rafael Ibarbia. Tres días en los que se fueron sucedieron intérpretes como Mafalda Sofía, Betina, Jess and James, Los 3 Contrarios, Ivana, Nick and Randy, Michel, Marichelly, Mara Abrante, Rosa Virginia Chacín, Arthur García, Herga, Mariette Tessana, Tatiana, Mafalda Sofía, Adriangela, Hervé Vilard e Ivana. Toda una muestra ecléctica de talento y creatividad. Canciones como «Bleeding Roses» interpretada por Jess and James, o «Qué bonita es la vida» de Ivana, cautivaron al público y al jurado por igual.

El papel del jurado, presidido por Leocadio Machado, fue crucial en la selección de los ganadores, que recibieron el prestigioso Peñón de Oro, de Plata y de Bronce, junto con otros reconocimientos a la mejor interpretación y letra. La emoción y la expectativa llegaron a su punto máximo durante la gran final, donde más de tres mil personas presenciaron el desfile de talento y la elección de los ganadores. Jess and James, Ivana y Radojka Sverko alcanzaron tales reconocimientos. Igualmente, como en anteriores ediciones, se otorgaron otros premios como el de mejor intérprete, recayendo en Hervé Vilard. Por otra parte, el premio para la mejor letra fue para H. Blanco, bajo interpretación de Rosa Virginia Chacín, mientras que el reconocimiento a la mejor letra que exaltara a Tenerife fue para el compositor tinerfeño José Manuel Cabrera.

La clausura del festival estuvo marcada por la alegría y la camaradería, con la entrega de premios y una recepción ofrecida por la Compañía Cervecera de Canarias S.A. La presencia de figuras destacadas como Salomé añadió un toque de glamour y emoción al evento, mientras que la crítica constructiva sobre la entrega de premios agregó un elemento de reflexión a tener presente en siguientes ediciones.

En conclusión, el Festival Internacional de la Canción del Atlántico de 1969 fue mucho más que un simple concurso musical. Fue un reflejo de los tiempos turbulentos en los que se desarrolló, pero también una celebración de la música, la diversidad y la esperanza. Su legado perdura como un testimonio de la capacidad del arte para trascender las barreras políticas y culturales. Fue, y resuena aún, como un recordatorio de la importancia de la música ante elemento de fuerza unificadora en tiempos de cambio y división.