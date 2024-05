Una jugada de riesgo

Pedro Sánchez decidió combatir el desgaste político con el anuncio del reconocimiento por España del Estado Palestino. Un notición internacional. Y al país de Pegasus le subió la bilirrubina. Porque nuestro inimitable presidente en eso es casi el mejor: no deja ofensa sin castigo ni afrenta sin venganza. Y poco después, para ganarse también su pequeño espacio de gloria en los titulares, la vicepresidenta redfashion, Yolanda Díaz, se sumó a la fiesta celebrando la decisión con el eslogan de Hamás: Palestina existirá “desde el río hasta al mar”. O sea, adiós a los judíos y ahí queda eso.

Israel, de momento, ha reaccionado con furia impotente. Cabreo diplomático y vídeos cutres contra España. Y una diputada judía que ha pedido que se reconozca la independencia de Canarias. ¡Para echarse a temblar! Mejor estuvo Milei, el presidente argentino al que nuestros actuales gobernantes progres pusieron a parir durante la campaña electoral en su país. Se las tenía guardada y se la devolvió a su “Pedrito” del alma en cuanto puso la pata en España. Ahora le siguen poniendo a parir, pero ya con razones, y le critican que haya venido en viaje privado pero en avión oficial. ¡Ese es un tema muy serio! Nadie debería usar un avión oficial para un viaje privado salvo que sea para ir a un concierto de los Killers.

En Moncloa, reconozcámoslo, no pasan por su momento más feliz. A Sánchez no le ha abandonado el desodorante, pero sus socios le han hecho ¡fos!. Perdió la votación para abolir la prostitución —y eso que no votó el “tito Berni”— y retiró el proyecto de Ley del Suelo porque también iba a ser derrotado. Sumar, como hizo Podemos en su día, está marcando distancias y alejándose de la caseta todo lo que da de sí la cadena. Y la cosa en Cataluña, en modo “apagón informativo”, sigue en modo bloqueo, sin salida aparente.

Los analistas dicen que a Sánchez no le conviene convocar elecciones generales anticipadas. Que a quien único pueden beneficiar es a la derecha, porque la izquierda está en su peor momento electoral. Igual no es así. Ya lo veremos. Según salgan las elecciones europeas podría haber sorpresa. Porque siempre es mejor morir de pie que vivir de rodillas.

Pedro Sánchez sabe que puede gobernar sin ganar. Como su tocayo del cuento, lleva tiempo gritando que viene el lobo de las derechas feroces y que él es el voto útil de todas las izquierdas. Se ha hecho dueño de ese relato que le ha comprado hasta su adversario, Feijóo. Mientras el PSOE puede pactar sin complejos con todo el arco de la extrema izquierda, comunistas e independentistas radicales, el PP vive perdido en sus complejos, dando explicaciones y enfrentado a los nacionalistas de todo pelaje. O sea, convenientemente solo.

Para romper la actual inercia de desgaste político y mediático y poner a sus socios contra las cuerdas, el presidente podría provocar una remodelación de gobierno, amortizando además algunos ministros ya difuntos. Pero la verdadera catarsis, el borrón y cuenta nueva, sería ganar unas nuevas elecciones. Grapar la boca de la oposición y clavar el ataúd del líder gallego. Demasiado tentador para que un jugador de riesgo no lo valore.

