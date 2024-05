Embajadora española en Argentina, María Jesús Alonso. / Ministerio de Exteriores

La embajadora española en Buenos Aires tiene la orden de volver. Y ya imagino a la buena mujer haciendo el equipaje, despidiéndose de su Buenos Aires querido, tomando un mate con las amistades bonaerenses e informándose del tiempo en Madrid, que huele a crispación política, polarización y ostracismo.

La embajadora empaquetando recuerdos y ropa, documentos, enseres y despidiéndose del personal de la embajada, que a lo mejor le ha ofrecido un postrero ágape de despedida con vino, asado y empanadillas rellenas. Madrid bien vale un Milei y tal vez a esta hora un pariente que echa de menos a la embajadora se prepare para ir a Barajas a recibirla con un ramo de flores para llevarla a Lhardy a comer un cocido que podría mezclársele con el jet lag y la calor que ya hace en la villa y corte.«En espera de destino», contestará a los amigos en una coctelería de Serrano la embajadora. Un Milei pronuncia una palabra, «corrupta», y eso hace cambiar la vida, el destino, el futuro de una persona. Tal vez Albares la mande ahora a Senegal, a Laos, a Nueva York o a San Petersburgo. No sabemos si la embajadora se ha sentido liberada o melancólica, si este repliegue le supone un premio o un castigo. Tal vez cuando alguien se lo haya preguntado responda diplomáticamente. En el avión, con turbulencias, recordará su llegada a Buenos Aires, sus primeras impresiones, su primera noche, la imponente visión de La Casa Rosada. A lo mejor, al inicio de este follón entre España y Argentina se le vino a la cabeza aquella frase cínica de Kissinger: «No puede haber una crisis la próxima semana, mi agenda ya está llena». María Jesús Alonso Jiménez se llama. Llegó en el año 2020 a Argentina. El factor humano. Es embajadora desde el 83 y ha tenido destinos tan diversos como Turquía, Holanda, Dinamarca, Bruselas, Camerún y Ghana. Por el mundo no se pierde. Sabe lo que es hacer una maleta. Lo que no significa estar de vuelta de todo.