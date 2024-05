Gofio molido.

Es llamativo que nuestro superalimento no tenga una promoción a la altura de su fuerza y envergadura nutricional y social. No puede ser que tengamos más publicidad de unas chocolatinas o de una bebida azucarada que garrapiña la boca antes que nuestro alimento divino. No vamos a entrar a enumerar las típicas, pero acertadas virtudes de ese cereal que sació el hambre en aquella época en blanco negro; tampoco la identificación con las culturas aborígenes canarias, que también. La realidad es que no se consume tanto gofio como se debería, como tampoco tenemos una publicidad que reitere a cada momento la importancia de situar en el lugar que se merece al manjar de polvo amarillo. A lo largo de los años se han impulsado interesantes campañas institucionales para promocionar el consumo de gofio, pero es fundamental intensificar la tarea y subir un peldaño más. No es de recibo que muchos restaurantes y hoteles de las islas no tengan gofio, ni que tampoco se preocupen mucho por ello. Y mira que hay bueno y de múltiples variedades, y entre ellos, el de La Gomera, el mejor. También es cierto que la mayoría del grano viene de fuera, sin embargo, los que deciden arriesgar y primar la calidad con lo local, obtienen grandes resultados y una cola de clientes a las puertas del molino. Hace falta más implicación por parte de todos y, sobre todo, una estrategia creativa que no caduque, más educación nutricional, una promoción mediática que perdure en el tiempo y un cronograma de actividades que tengan al gofio en el centro de la acción. Por supuesto, no podemos seguir relacionando el consumo de gofio con nuestros mayores y el mantra de «la taza de leche y gofio». Va mucho más allá que un acervo cultural que ha continuado como base de una dieta que salvó a tantos y tantas hace ya muchas décadas. El gofio está considerado como un alimento muy versátil y capaz de formar parte de la elaboración de los platos más vanguardistas del panorama gastronómico internacional. Lo tenemos ahí, cerquita, pero nos cuesta verlo. Papillas y cereales infantiles de marcas conocidas, ¿para qué? Tenemos gofio y buscamos polvo metido en sobres; es algo incomprensible. Si hasta los gorilas y chimpancés del Loro Parque se alimentan con un preparado natural elaborado con gofio, producto que ha sido adquirido por zoológicos de Alemania y Holanda. Tenemos el oro al lado de casa y pagamos por el cobre. El público infantil tiene que ser parte de la prioridad, porque es nuestra responsabilidad ofrecer lo mejor a los que más queremos. Un producto sano, barato y muy nuestro. Pues como no llega al público infantil, a tirar de metáfora. Imaginar el gofio como un «alimento de los dioses» puede ser un recurso inspirador para introducirlo en la dieta de los niños. Con la ultrapublicidad de la comida rápida y los snacks procesados, el gofio emerge como el héroe de una nueva generación de pequeños dioses y diosas que enseñan a los más pequeños las bondades de este cereal. Cada cucharada les da la fuerza de Hércules, la sabiduría de Atenea o la velocidad de Hermes. Gofio en desayunos, meriendas o postres, en lugar de azúcar, más azúcar y productos zero que nos timan con una publicidad engañosa. En la década de los noventa llegó la mortadela con la cara del Mickey Mouse estampada. Luego el bocadillo de la merienda infantil con un pan que dibujaba la cabeza del ratón más famoso de Disney. Los resultados sorprendieron a todos y el consumo aumentó de forma exponencial. ¿Por qué no hacer algo parecido con el gofio? En un mundo donde la calidad alimentaria a menudo se sacrifica por la conveniencia, el gofio permanece como un faro de autenticidad y bienestar.

@luisfeblesc