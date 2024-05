Los límites de la Europa común

El candidato de CC a las Elecciones Europeas, Carlos Alonso. / Juan Castro

Estamos cerca de unas nuevas elecciones europeas, que en principio deberían constituir una fiesta democrática que confirmaría que el proyecto europeo va avanzando en manos de una recién descubierta (y todavía no constituida completamente) soberanía europea, que ya rige en la práctica en gran parte de nuestras vidas puesto que el acervo legislativo comunitario desborda las legislaciones nacionales de nuestras (todavía) naciones en teoría soberanas.

Y, sin embargo, no solo no se respira un aire festivo ante el llamamiento electoral de junio sino que arrecian los temores de que la deriva europea se esté desencaminando, de forma que en lugar de avanzar, estemos retrocediendo, y en condiciones que harán muy difícil la rectificación.

De momento, la sociedad europea –que en las últimas décadas ha sido como la ciudad alegre y confiada de la célebre obra de nuestro Benavente– ve con aprensión cómo se ha alzado un viento de violencia en su seno del que no había precedente en los largos años de la posguerra europea (la guerra de Ucrania, que arrancó en febrero de 2022, ya desatentó gravemente la paz continental). El intento de asesinato del primer ministro eslovaco Robert Fico, que a punto estuvo de conseguir su objetivo, es el último episodio de una serie de agresiones en Centroeuropa. Al eurodiputado socialdemócrata alemán Matthias Ecke le desfiguraron el rostro cuando pegaba carteles en su ciudad de Dresde, y no mucho antes era apalizado un diputado ecologista también alemán, Kai Gehring; se registraban actos violentos del a extrema derecha en Estocolmo y en Bruselas… El endurecimiento de los discursos y el surgimiento y normalización de la extrema derecha se traducen en violencia física, que no sabemos qué techos alcanzará si no es atajada a tiempo.

Esta situación objetiva engarza con facilidad con el asunto central en todo esto: los límites de la democracia política y, por lo tanto, también de la alianza europea. Nuestras democracias son el fruto del rousseauniano contrato social, mediante el cual los ciudadanos establecemos unas reglas de juego universales que deben ser adoptadas en primera instancia por unanimidad. Sin esta coincidencia sobre los procedimientos no puede haber verdadera democracia, de la misma manera que no puede haber un partido de fútbol o de cualquier deporte competitivo si previamente no se han marcado unas reglas de juego. Y la cuestión estriba en si será posible encontrar el consenso originario entre la democracia tradicional y la iliberal que ha nacido y está creciendo en al menos 16 de los 25 países europeos ¿en Países Bajos acaba de irrumpir). En concreto, los países que están hoy más lejos de las pautas políticas demoliberales son los del llamado Grupo de Visegrado: Hungría, Eslovaquia, Polonia y la república checa. Los dos primeros países, con Viktor Orban y Robert Fico al frente respectivamente, son actualmente los que con más claridad muestran su heterodoxia. Italia, por su parte, tiene al frente del gobierno a una representante de la extrema derecha, pero se comporta en el terreno europeo e internacional con más moderación que los mencionados.

Fico, en concreto, que ha llegado al poder por segunda vez en Eslovaquia y que mantiene coincidencias fraternales con Orban, es amigo y admirador de Putin, está en contra de la ayuda occidental a Ucrania y de las sanciones a Moscú, y su partido, Smer, fue expulsado hace años del grupo de los socialistas europeos por haber pactado con un partido ultranacionalista. En la campaña electoral de 2016 el hilo conductor fue el rechazo a la inmigración y en la de 2020 utilizó como principal lema el rechazo a las vacunas. A su retorno al poder ha recuperado viejas leyes homófobas y ha descartado que los homosexuales puedan unirse libremente como en la mayor parte de los países occidentales.

La pregunta es tan obvia como inquietante: ¿es posible mantener la unidad de la UE con personajes como Fico y Orban en el poder, y en posiciones que según todos los indicios avanzarán en las elecciones de junio? ¿Será soportable que la extrema derecha avance posiciones en las instituciones comunitarias? ¿No hay que considerar, en suma, la posibilidad de que Europa salte por los aires si no se frena a tiempo la infiltración de ese iliberalismo que no cabe en esa patria de la libertad que es, que debe seguir siendo, el Occidente surgido de la Revolución Francesa?