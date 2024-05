¿Jugando con el estrés?

El estrés se ha normalizado entre los trabajadores. / SHUTTERSTOCK

No será por falta de información. Cada día veo en consulta muchísimas personas habituadas a vivir ante una gran vorágine de actividades, trabajo y demandas que generan elevados niveles de ansiedad. Han normalizado vivir en un estrés continuo, y esto termina afectando a todo nuestro cuerpo, sobre todo al cerebro. Me expresan su sintomatología: «crisis de ansiedad, preocupación excesiva, obsesiones, incapacidad para tomar decisiones, sensación de confusión, incapacidad para concentrarse, dificultad para mantener la atención sentimientos de falta de control, sensaciones de desorientación, pérdida de memoria, etc», y cuando les digo que tenemos que frenar, priorizar, gestionar el tiempo de otra manera, y llevar a cabo ciertos cambios de comportamiento me responden: «¡no tengo tiempo!» Pero, ¿y entonces? ¿Tiene que hablar el cuerpo para aprender a tomarte la vida de una manera y a un ritmo diferente? Cuidado, porque no siempre tenemos la suerte de poder contar lo que el cuerpo nos dice.

El estrés es la reacción de nuestro cuerpo a un desafío o demanda. En pequeñas dosis el estrés puede ser positivo, como cuando nos ayuda a evitar un peligro, o cumplir con una fecha límite. Pero, como todo, la excelencia está en el equilibrio y los excesos, incluso de lo saludable, son contraproducentes. Comer fruta a diario tiene beneficios en nuestra salud, pero comer un kilo de manzanas al día, no. La concentración de grandes cantidades de cortisol (hormona del estrés) en el organismo mantenido en el tiempo tiene consecuencias psicológicas y físicas.

El número de personas con problemas cardíacos, infartos, accidentes cerebrovasculares, ansiedad y depresión ha aumentado en los últimos años, y todos ellos tienen un factor en común: el estrés. Este tiempo puede variar desde varias semanas a meses. Las personas que padecen este tipo de estrés pueden acostumbrarse tanto a la situación de activación, que pueden llegar a no darse cuenta de que lo viven y acaban sufriendo problemas de salud. Otras consecuencias, entre tantas, del estrés pueden ser: el deterioro de la función ejecutiva, pérdida de memoria y atención. Dificultad de tomar decisiones. Dificultades para organizar y enfrentar las demandas diarias, descenso de erecciones en hombres ya que el cortisol disminuye la testosterona, y en las mujeres el aumento de dolor menstrual.

El cerebro cuando realmente funciona bien es cuando está relajado. Cuando nos distraemos del problema, es cuando aparecen las mejores soluciones. En reposo, disminuye la actividad eléctrica entre los dos hemisferios del cerebro permitiendo una mejor sincronía. Es por ello que encontramos mejores ideas y soluciones, cuando estamos relajados. Por este motivo es tan importante aprender a gestionar emociones, practicar diferentes tipos de relajación como puede ser la meditación y la respiración, practicar todas esas actividades que nos ayudan a poner la atención únicamente en el ahora y, por supuesto, practicar ejercicio.

Recuerda que nuestro cerebro es nuestro ordenador central. Todo lo que nos ocurre en el plano corporal tiene su reflejo en la mente, y de igual manera, todo lo que pensamos y sentimos tiene su reflejo en el cuerpo. El corazón y el cerebro están en continua relación. Ante situaciones de estrés y miedo, el ritmo cardiaco aumenta y la actividad cerebral se dispara. Controlar la respiración nos ayudará a manejar adecuadamente una experiencia estresante o de temor. Inhala el futuro, exhala el pasado y siempre respira el ahora.

Tamaradelarosapsicologa.com