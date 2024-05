Domingo canino

El líder de VOX, Santiago Abascal (i), y el presidente de Argentina, Javier Milei (d), durante el acto ‘Viva 24’ de VOX, en el Palacio de Vistalegre, a 19 de mayo de 2024, en Madrid (España). / A. Pérez Meca - Europa Press

La ultraderecha española y europea presentó oficialmente la campaña para las próximas elecciones en Vistalegre y para darle el bombo y rango que merecen trajeron a un ventrílocuo argentino que tiene como número central sus charlas con un perro disecado. El abrazo del anfitrión haragán –Santiago Abascal vivió de sus padres, del PP y del erario público hasta hoy– y del suramericano y los aplausos de las damas fachas y los reconvertidos varones marcaron un domingo bochornoso de fondo y forma.

Pero todo sea por la democracia que, en su incuestionable grandeza, permite todo cuanto se haga desde y dentro de la ley y no se inmiscuye en su envoltorio formal por burdo y antiestético que nos pueda parecer. Nada que oponer al régimen donde la gente ejerce el poder político a través de sus representantes, elegidos mediante el voto, en comicios libres y periódicos. Así que sinceramente, pero con la nariz tapada, nuestro respeto por la decisión del pueblo argentino que el 10 de diciembre de 2023, colocó en la Casa Rosada a Javier Gerardo Milei, «el inevitable mal» –como señaló un columnista bonaerense ahora represaliado– ante el deterioro institucional y el fiasco de los últimos gobiernos. Ya en la campaña reveló cuáles eran sus intenciones y mañas pero, de acuerdo con las reglas, fue el más votado en una segunda ronda y ahora preside un ejecutivo caótico que, por citar sólo cuatro datos, tras su toma de posesión los productos alimentarios subieron hasta rozar el 80 por ciento, el salario mínimo no alcanza los doscientos euros, se cuentan cinco millones de niños hambrientos, y los esfuerzos mendicantes para encontrar inversores sólo reciben portazos ante las razonables dudas de su programa económico. Es el profeta cínico y bufón de un liberalismo salvaje, arrogante desde su insignificancia y, para colmo, mal aconsejado por su difunto can que no aprobó la educación primaria.

Antes fue la sangre y ahora, afortunadamente, son las urnas las que determinan a los responsables del poder. Entonces y hoy, los reyes y los mandatarios electos, nunca fueron sometidos a pruebas previas que acreditaran su estado de salud y, a la par, su grado de preparación y sus dotes morales para cumplir un destino de tanta exigencia y responsabilidad. Esa es una lamentación, casi una jeremiada, con tanta antigüedad que aburre y desconsuela. Y, además, cuando la responsabilidad toca a los electores, a callar toca y asumir que, aunque el pueblo yerre, ¡viva el pueblo! Vaya, en todo caso, nuestro solidario aliento y consuelo al pueblo hermano de Argentina, destino de muchos emigrantes canarios en las malas horas de la dictadura.

Entremos en lo mollar, que es breve, sucio e infame. Resulta que el estrambótico personaje –es un cómico «sin talento y sin cura», como dirían sus inolvidables paisanos Les Luthiers– dedicó parte de su ramplona perorata a meterse con la mujer del presidente del gobierno español a cuenta de un asunto investigado por las cámaras legislativas y aireado por los medios pero, hasta ahora, sin judicializar. Esa intromisión ofensiva para cualquier ciudadano con un mínimo de orgullo y sensibilidad, fue aplaudida con complacencia por el enardecido público. Hubo lógica respuesta política, llamada a consultas a la embajadora y ruido y bochorno a tal nivel que el propio PP, con matices, protestó por el desafuero del indeseable mandatario.

Si pusiéramos los actos y los sujetos en su sitio esto podría quedar en un hecho discutible e inconveniente, como hacer una convención de la extrema derecha en un pueblo que padeció durante décadas una dictadura de ese signo; le seguiría un invitado con poca educación, un caricato sin gracia y peores tablas que no cumple con los deberes de ciudadano educado y un despropósito como dirigente democrático, con indecente comportamiento en un país ajeno. El epílogo que lo retrata –con los voceros desde Buenos Aires en erre con erre remache, con los tweets interminables del plúmbeo sujeto y un discreto juego de regates diplomáticos– es un rollo populachero con el que, a la coña, hubiera hecho delicias Groucho Marx; sobre todo por los insultos gratuitos de alguien que no sabe comer con cubiertos; por las salidas viriles del caballero bilbaíno que propone una nueva reconquista desde su mesnada, tabla cuadrada y fundaciones; y por un pueblo fiel, con ansia de redención, que tras el caballo blanco de Santiago el pasado domingo caía en éxtasis y rompía en aplausos y olés cada vez que el paladín invitado gritaba carajo que, como todos sabemos, es el órgano sexual masculino.

En fin, no hay que darle más vueltas; sólo debemos saber a quienes abrimos las puertas, con quien nos jugamos el euro y con quien podemos tomarnos un café. Y punto.