Lo de siempre / El Día

Iba el otro día en avión, de Tenerife a Barcelona, sentada al lado de una pareja de jubilados. La mujer hacía sudokus en una libreta; el hombre los hacía en una tablet. En el metro de vuelta, vi a un señor que leía un libro enorme, de tapa dura, y pasaba sus páginas de papel. Yo iba sentada a su lado, leyendo una novela en mi aplicación de libros en el móvil. Subrayaba las mejores frases y las palabras evocadoras, como suelo hacer cuando leo, aunque en lugar de lápiz usaba el marcador digital amarillo, igual que los fosforitos que me compraba para estudiar. Un poco más lejos había un chico con los auriculares puestos, muy concentrado. Pienso que quizá podría ir escuchando un audiolibro.

Hay cosas que hemos hecho siempre y vamos a hacer siempre. Cambiará, ligeramente, la forma en que las hacemos, pero la base seguirá siendo la misma. Eso puede ser tan inocuo como hacer sudokus, tan bonito como mandar mensajes o cartas a las personas que queremos y tan desolador como perpetuar las masacres mientras se les hacen oídos sordos.

Leo un reportaje publicado por Patricia Simón y Ricard Garcia Vilanova en 5W: «Más de la mitad de la población sudanesa depende de la ayuda humanitaria. Pero esa ayuda no llega, porque el mundo mira a otra parte». Veo imágenes de la Met Gala, que se celebró en toda su exuberancia y exceso habituales mientras se bombardeaba Gaza. Poco después, Israel participaba en Eurovisión. Encuentro reels donde se difunde lo que está pasando en República Democrática del Congo, un círculo vicioso de conflictos que se alimenta del capitalismo salvaje. Que se mantenga es muy conveniente para explotar a la población congoleña y seguir saqueando sus tierras ricas en cobalto y coltán –entre otras materias–, esenciales para elaborar objetos como baterías, ordenadores o móviles.

Aparece un meme que pretende hacer el chiste de que apenas hay países pacíficos en el mundo. Empieza a borrar y a borrar territorio del mapamundi hasta que solo quedan un puñado de naciones, entre ellas Canadá, Finlandia, Suecia o Noruega. Pero estas tampoco son modelo de nada; creer que sí lo son es un reflejo del eurocentrismo y la ceguera selectiva. En los comentarios, la gente reclama que se recuerden los abusos que cometió y aún comete Canadá a sus pueblos aborígenes. Lo mismo con Finlandia, Suecia y Noruega, donde habitan los samis, indígenas del norte de Europa que siguen expuestos a violencias, discriminaciones y abusos en los países que son su hogar.

Tienen otra cosa en común todas estas injusticias, y es que siempre hay quienes están ahí para denunciarlas públicamente y posicionarse en contra. No solo con palabras, sino también con actos. Lo estamos viendo en Canarias, donde la frase recurrente de que «la historia se repite» es más que palpable. Los procesos coloniales que expulsaron a la población para beneficiarse de las tierras siguen sucediendo; de forma distinta, pero siguen. Y el movimiento que se está organizando en contra de este modelo depredador lleva mucho tiempo existiendo, pero ahora se encuentra en pleno crecimiento.

Eso no significa que se haya conseguido ya ese cambio tan necesario, ni tampoco que se consiga en un futuro próximo. Justo después del 20A, las administraciones –con su amiguismo empresarial e intereses cruzados habituales– han continuado aprobando la construcción de resorts, hoteles y complejos mastodónticos cuando aún hay muchas heridas abiertas en el territorio, pero ninguna voluntad por cerrarlas.

Sería ingenuo, iluso, extremadamente naíf pensar que luchando mucho y con muchas ganas se acabará para siempre todo lo malo. Surgirán nuevas fuerzas, intereses y egoísmos en cualquier paz aparente que busquen hacer daño para aumentar lujos, privilegios y comodidades. También sería ingenuo, conformista y hasta cierto punto un poco caníbal pensar que no se puede hacer nada, que la batalla ya está perdida. Que no hay remedio a que unas personas destruyan a otras porque es lo que se ha hecho siempre.

Es verdad que siempre habrá gente que quiera destruir, pero también la habrá con voluntad para frenar y cambiar el rumbo. Porque eso también se ha hecho desde siempre. Y desde siempre ha habido victorias, aunque son menos visibles porque lo malo ensombrece todo.

Escribo, como he hecho siempre, incluso antes de aprender a escribir, cuando gastaba libretas enteras haciendo garabatos para imitar a los adultos. Escribo; mejor, con más vocabulario, con menos faltas, con más conocimiento. Escribo desde mi ordenador, rara vez a mano. Escribo, a veces sintiendo que lo que digo merece ser leído, a veces creyendo que no vale la pena. Escribo. Eso no cambia, pero sí el cómo.

De una forma u otra, seguiremos haciendo sudokus y leyendo libros. Habrá quienes sigan haciendo la guerra y quienes busquen la paz. Quienes busquen el provecho y la riqueza en quitar lo que es ajeno, y quienes traten de hacer justicia incluso si acaban en la cárcel o bajo tierra. Perderemos la esperanza en los cambios, pero nos levantaremos de nuevo para demoler lo malo y construir de nuevo. Miraremos a nuestro alrededor, pensando que todo es inédito, que no existe salida. Pero leeremos la historia –escrita y no escrita– y nos daremos cuenta de que siempre hay algo que se puede hacer.