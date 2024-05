Europa puede perder la guerra de Ucrania en Gaza / El Día

Llevo varias semanas dándole vueltas a este artículo. Pero me decido a escribirlo después de que mi hijo –13 años– me explique que estamos al borde de una guerra nuclear, que lo ha visto en Tik Tok y corroborado en algún –temible– digital. Curiosamente no parece preocupado: es una narración más de las que circulan en su infomundo adolescente, más atento a lo sorprendente que al fondo de las cosas: consecuencias sin causas. Pero en su inquietud incluye datos –por ejemplo, la relación militar entre Marruecos y Qatar– que revelan cierta consistencia en algún mensaje recibido. Lo de Gaza es muy complicado y da pena, y Putin es malo. Eso está claro. Todo lo demás… Le hablo de las Elecciones de EE UU que, al menos, suponen un escenario que domina: Trump es un payaso peligroso. No sé cuál es su conclusión última. Pero lo cierto es que me quedo con la dramática sensación de que la información circulante sobre los conflictos bélicos y las relaciones internacionales son, en este momento, como un puzle de piezas que no encajan, en el que es muy difícil establecer vínculos entre los diversos sucesos y actores. Y no sólo para los niños. Si nos cuesta leer la política interna cabe imaginar lo que significa interpretar los asuntos exteriores.

Y eso a las puertas de las Elecciones Europeas, quizá las más dramáticas de la Historia. Me temo que la agenda de esos comicios, aquí, va a estar marcada, otra vez, por lo estatal. Otros temas muy importantes como el cambio climático, el futuro de la agricultura o la ordenación de flujos migratorios planearán en algunos debates. Y, presidiéndolo casi todo, la renovada relevancia que puede alcanzar la ultraderecha. No estoy seguro, sin embargo, que la defensa colectiva tenga el lugar que merece. Es una cuestión muy incómoda, agravada por el viejo aislacionismo de España. Y, sin embargo, no podemos volverle la espalda. Nos guste o no, sin una renovada política común e integral de defensa, la UE no va a poder mantener su pujanza y relativo liderazgo. Quizá un pacifismo a ultranza converja con la ultraderecha en este objetivo. Por otra parte la ambigüedad frente –o junto a– la OTAN no puede olvidar que, quizá, el máximo enemigo de la Alianza Atlántica pueda ser, en unos meses, Trump. En estas materias, pues, discursos que han servido muchos años, son papel quemado, vacuos pensamientos. No es que no hayamos dado respuestas acertadas: es que han cambiado las preguntas.

Salvo que adoptemos una perspectiva nihilista y afirmemos que, en el fondo, todo da lo mismo, que no llegará la sangre al río y que da igual que Putin y sus soldados avancen más o menos o que no nos debe importar la penetración china en las relaciones económicas, habrá que admitir que algo distinto habrá que hacer.

Quizá alguno incluso brinde porque todo eso acabaría con la globalización, tan denostada en círculos progresistas. En realidad acabaría con un modelo de globalización –insolidaria por neoliberal, sin duda– sustituido por otro más neoliberal en sus actores económicos, y mucho más violenta y autoritaria. Si se piensa eso, la primera conclusión es que la UE debe promover una política propia de defensa, activa y costosa, que, a la vez, le permita seguir siendo el actor internacional que, pese a todo, es el que pone más equilibrio y criterios civilizatorios. Y también su ración de cinismo e hipocresía. La segunda es que, quizá, ese papel deberá jugarlo, ante todo, en o frente a la OTAN, sin que, hoy por hoy, pueda aspirar a sustituirla, sin alterar, aún más, los más complejos (des)equilibrios. Está más que dicho, pero no es ocioso repetirlo: esa dinámica, ante todo, requiere de opiniones comunes conocidas, estables, democráticamente adoptadas y coherentes con fines políticos y no sólo económicos. El otro día leí que un dirigente chino decía que cuando trataban de negociar con la UE siempre encontraban, a la vez, semáforos en rojo, ámbar y verde. Necesitamos otro tipo de semáforos.

Pero lo cierto es que quizá no llegue una guerra de gran magnitud, terrible, pero ahora ya ha comenzado la II Guerra Fría. El pueblo español participó, y mucho, en la anterior, que consolidó la Dictadura. Pero apenas si lo notamos. Nos bastó con derrotar a la URSS en un glorioso partido futbolístico y ver a Fraga bañarse en Palomares. Pero esta vez no podemos escapar. Con todo el resto de la UE, a reservas de los socios menos fiables, con Hungría a la cabeza. En cualquier caso, la anterior Guerra Fría estuvo pespunteada de decenas de conflictos –con millones de muertos– centrifugados, a cargo de estados-franquicia de las grandes potencias. El primer conflicto de la nueva es el de Ucrania, con toda su carga de contradicciones, con toda la obscenidad de mensajes cruzados, con el silencio angustiado de los muertos desparramados y la opacidad informativa de los campos de batalla.

En cambio, el genocidio de Gaza lo vivimos en directo: puro terror. Y sensación de culpa colectiva. No debemos olvidar ni el terrorismo de Hamás ni la miseria moral constante de otros Estados de la zona, que obliga a pensar siempre dos veces cualquier acción u opinión. Pero a estas alturas la balanza moral y política está clara. Nada justifica la actitud de Israel: su Gobierno ni se molesta en justificarse tras los rehenes, con lo que queda igualado a los terroristas de Hamás, pero con mucha mayor capacidad de asesinar indiscriminadamente, con un gusto peculiar por los niños y las mujeres, por los ancianos, por los más indefensos, incluyendo personal de oenegés. La actitud defendida por el Alto Representante, Josep Borrell, y por algunos Gobiernos, singularmente el irlandés y el español, pidiendo el cese de los ataques y el reconocimiento del Estado palestino, parece lo más humanamente creíble, en convergencia con la mayoría de Estados de la ONU, aunque el sistema de veto en el Consejo de Seguridad impida una condena más nítida. Conectar la dimensión gubernamental, institucional, con la pulsión ética de las acampadas universitarias es esencial para mantener unas líneas de coherencia que evite fracturas internas.

Porque sigue habiendo demasiado requiebro, demasiado tacticismo en la mayoría de posiciones europeas y de EE UU. Y una Guerra Fría sólo se sostiene y, en su caso, se gana, si la ciudadanía de los Estados de un lado vence en la batalla cotidiana por la tranquilidad ética, aun sabiendo que nunca nadie tiene la verdad absoluta ni puede proponerse como ejemplo total de bondad. Los neonacionalismos de Estado, disgregadores, o las posiciones permanentemente ambiguas en el conflicto gazatí están, como primera consecuencia, cercenando, envenenando la buena voluntad de la OTAN y la UE en Ucrania. No es sólo cuestión de piezas estratégicas a sostener sino de la construcción de un relato humanitario y democrático creíble, sostenible en el tiempo. Eso se ha de demostrar en Palestina. El valor se nos supone. Pero ahora necesitamos otro tipo de valor.