Susto o muerte

Lo dijo en el tercer minuto de su intervención Pere Aragonés: ERC pasa a la oposición. Los republicanos catalanes se han llevado una paliza y ya se lo auguraban las encuestas, por lo que los jerarcas dl partido llevaban días debatiendo –muy privadamente– lo que hacer en un escenario como este. Digamos que ahora mismo solo pueden elegir entre susto y muerte. Muerte es un pacto con el PSC y los Comuns que convirtiera a Salvador Illa en presidente. Porque significará sacrificar indiscutiblemente el alma independentista de su proyecto político. Significaría desnaturalizar su actitud en los últimos doce años –la doctrina Junqueras– y asumir un papel asegundado frente al PSC. Se seguirían desangrando en las próximas elecciones, si no es que implosiona un conflicto interno virtualmente incontrolable. Susto es propiciar nuevas elecciones, aun bajo el arriesgado supuesto de que no puede ir peor. Siempre se puede ir a peor. Uno se imagina a Aragonés y sus compinches rezando para que el voto exterior le quite la mayoría de un tripartito a Illa y que se precipiten nuevos comicios sin que ERC deba tomar ninguna decisión. Carles Pugdemont sigue soñando en que es posible un gobierno bajo su presidencia –y no lo es, al menos que se refiere crípticamente a ir de nuevo a las urnas– y el PP está muy contento, porque ha sacado 15 diputados, que no pintarán absolutamente nada en la formación o no del nuevo gobierno. Los comunes y corrientes se han pegado una hostia y el fascismo casa Tarradellas ha entrado en el Parlament, que tiene ahora dos ultraderechas, con permiso del supremacismo puigdemónico: la españolista y la catalanista.

Así que nada está demasiado claro, al menos, sobre quién controlará la Generalitat de Catalunya en los próximos años. Y cómo se resuelva el sudoku no depende, inevitablemente, el futuro a medio plazo de la legislatura española, porque Pedro Sánchez necesita a los dos grandes partidos independentistas catalanes (JxC y ERC) para mantener la mayoría en el Congreso de los Diputados. No a uno o en su ausencia al otro, sino a los dos. Porque salvo la ley de amnistía y un par de coloridos fuegos artificiales el PSOE no ha podido hacer absolutamente nada. Ni siquiera aprobar unos presupuestos generales del Estado. Esta parálisis política y legislativa, diez meses después de las últimas elecciones generales, hiede ya a un patetismo irreparable. De verdad que la satisfacción de los socialistas catalanes por el rotundo triunfo de Illa es muy comprensible, pero que Sánchez salte inmediatamente para hablar de un «nuevo tiempo» en Cataluña y se reconozca a sí mismo un papel estelar en la bajada del voto independentista ya se me antoja un poco más caprichoso. Si las elecciones no han dejado claro quién gobernará Cataluña a partir de ahora menos aun segura la gobernabilidad de España.

Por supuesto que existe otra alternativa siempre que se mantengan esos 68 diputados de izquierdas: que los republicanos voten positivamente o se abstengan en la investidura de Salvador Illa. Pero no les arriendo a los socialistas las ganancias de un gobierno en minoría sometido al chantaje permanente de ERC y al fuego a discreción de JxC. Porque lo que entienden perfectamente los independentistas es que solo pueden crecer desde la confrontación. Si Aragonés y Junqueras lo habían olvidado; en la noche de ayer despertaron y lo recordaron enseguida. Por supuesto, en esta hipótesis, su presión (y sus demandas) sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez se intensificarían notablemente. Un servidor sigue creyendo lo mismo: estas elecciones catalanas (y sus resultados) suponen de facto la frontera de esta legislatura inútil o inutilizada. Que esta obviedad se manifieste dentro de dos meses o dentro de medio año es solo una cuestión de tiempo, que pone en su sitio esa esperanza manoseada y pútrida que se llama propaganda electoral.

Suscríbete para seguir leyendo