Los ritos de graduación

Acto de graduación de la Universidad Europea en La Orotava. | | E.D. / El Día

Una persona graduada es aquella que ha obtenido un grado académico. A partir de ese momento, y tras haber concluido el itinerario de estudios, se les denominan titulados. Específicamente egresado sería una situación intermedia, de quienes han concluido sus estudios, pero no han titulado. Esa especificidad es muy técnica, porque, en general, egresado o titulado se entiende como sinónimos en la práctica.

Aunque los grados de obtiene al final de un itinerario académico, o sea, al final de sus estudios universitarios, en la actualidad hay graduaciones en todos los niveles posibles, incluso al finalizar cualquier curso de formación permanente. Desde los centros infantiles hasta los niveles de Primaria, Secundaria o Bachillerato, el alumnado va atravesando un sinfín de graduaciones. Habría que plantearse si no responde a la inevitable configuración de las sociedades que incorporan antropológicamente el ritualismo de las etapas de crecimiento y desarrollo de sus jóvenes.

Lo cierto es que al llegar el mes de mayo comenzamos el ritual de las graduaciones, momento especialmente cercano y/o asociado al turismo escolar de los viajes de fin de curso. La entrega de becas de múltiples colores, el diploma y los discursos institucionales… Las fotos, la familia, la celebración, la comida… Esos momentos que cada cual los vive desde su ramillete de emociones interiores. Los padres, los abuelos, los amigos… Casi como una primera comunión académico. Los múltiples ritos de graduación.

Yo debo tener una laguna a este respecto que no sé cómo he superado. No tuve educación infantil y comencé directamente en primero de Educación General Básica. Por lo tanto, no hubo graduación infantil. Tampoco la tuve al obtener aquel Graduado Escolar en octavo de EGB. Estaba uno más pendiente del Bachillerato y las informaciones que venía de su nivel y dificultad que de fiesta alguna. Hasta el final de la Universidad no hubo una graduación en forma, pero la fecha de esta no me coincidió y no pude estar, aunque estuve dignamente representado por quien recogió en mi nombre el diploma acreditativo. Mis lagunas son amplias en este aspecto vital.

No se crean que no hay en mí cierta envidia -no sé si sana o enferma- al contemplar las experiencias de graduación en los niveles intermedios del itinerario académico de los actuales muchachos. La vida se compone de etapas. La dinámica de las metas es un acicate, un estímulo, una forma de reconocer que se cambia de etapa. Una llamada a dejarnos crecer y a recordarnos que debemos ir adquiriendo niveles de autonomía y autorregulación.

En la vida académica las metas son siempre volantes, como se describen en el ciclismo. No hay una meta final. Porque, incluso en el nivel doctoral, esa meta nos abre la vida profesional e investigadora, así como las múltiples maneras de formación continua.

Nunca estamos en situación de no tener ocasión de aprender. Mucho más en estos momentos transdisciplinares en los que nos hallamos. Siento que la graduación final será en la Casa de Su Padre, que será la nuestra porque compartimos filiación. Y mientras tanto, aplaudiremos las pequeñas graduaciones que echamos de menos porque vamos acumulando juventud progresivamente. La curiosidad es la actitud del futuro, la que debe ser objeto de diploma permanente. Si graduarnos supusiera perder la curiosidad y apagar la luz de la lectura, entonces la sociedad solo nos ofrecería un rito vacío y un cínico aplauso.