José Luis Vera, un referente en la enseñanza del Inglés para la vida

Fotografía de José Luis Vera con sus compañeros del Grupo JOC de Taco en 1963. / E. D.

La Educación en Canarias, según afirman muchos docentes, sigue teniendo –hoy menos– una asignatura pendiente. Esa carencia evidente es el modelo elegido para el aprendizaje de los idiomas. Generaciones, y generaciones, entre ellas la nuestra, padeció, por ejemplo, la enseñanza del Inglés a golpe de gramática y su escritura, muy raramente oral. Paradójicamente, aprobabas la asignatura, hasta con buena nota, pero luego te enfrentabas a una conversación en la calle y eras incapaz de superarla. No se había creado todavía, lo que se puede llamar el aprendizaje comunicativo o un conocimiento del Inglés para la vida.

En esta apasionante historia de buscar métodos significativos y adecuados para que el alumnado aprenda Inglés, o cualquier otro idioma, que no sea el materno, nos encontramos al doctor José Luis Vera Batista, un apasionado por las metodologías innovadoras que desde muy pequeño tenía claro que quería ser maestro.

Amor al magisterio desde pequeño

José Luis Vera nació circunstancialmente en Santa Cruz de Tenerife en enero de 1948, «pero mi infancia y juventud se desenvolvieron afortunadamente en Taco. Digo afortunadamente, porque mucha gente no sabe que Taco era en los años 50 y 60 la zona industrial de Tenerife, y que a ella venían cientos de personas de zonas limítrofes y lejanas a trabajar», recuerda. «Sus fiestas, cines, agrupaciones musicales, se enriquecían con la llegada de personas procedentes de otras islas, las cuales aportaban sus experiencias de todo tipo, como el papel esencial de los curas jóvenes recién salidos del Seminario, caso de Mauricio, Jacinto y Juan. Ellos aportaron a la parroquia de San Luis Gonzaga una nueva forma de entender el catolicismo, mucho más dinámica y abierta, formando un club de jóvenes mixto en el que teníamos cine fórum, debates, guateques, excursiones fuera de ese contexto. También la formación de la Juventud Obrera Católica –JOC, mixta–, en la que es esencial recordar a Santiago Hernández, la venta de un periódico de izquierdas, Mundo Obrero, por el cual fui fichado por la Guardia Civil de entonces y, muy especialmente, por mi núcleo familiar del que tomé, sin duda, todas las herramientas que iban a conformar mi personalidad futura. Aunque hoy no pertenezco a ningún grupo religioso, sin embargo no dejo de reconocer la influencia ejercida sobre nosotros por los representantes de la iglesia que, por suerte, nos tocaron», asegura.

Hizo su escolaridad primaria en el Centro Público de San Luis Gonzaga de Taco. «Tal como dije previamente, doña Candelaria, una maestra de El Médano, puso en mí la semilla de mi vocación docente. Cuando terminábamos la sesión de tarde, siempre me pedía que me quedase a echarle una mano con el alumnado más rezagado y, de camino, merendar con el queso norteamericano sobrante que nos daban en el recreo de la mañana, junto con la leche en polvo. Trabajábamos en grupos, lo cual facilitaba el aprender de y con los demás, un concepto hoy novedoso, pero que en aquel momento con 40 en clase era absolutamente necesario», aclara.

José Luis Vera Batista | | E.D. / Domingo J. Jorge

Pero el afán en la familia por la formación de José Luis continuaba. «A los 9 años, mi familia me inscribió en la Academia Hernández de Taco para que me preparase el ingreso a la enseñanza secundaria. Hice el ingreso en el Instituto de Canarias de La Laguna, hoy llamado Cabrera Pinto. El director y profesor de esa academia, Feliciano Francisco Hernández, reinventó y registró un sistema de taquigrafía denominado Método de Taquigrafía Hernández a partir del Método Martí. El hecho es que convenció a mi familia para que hiciese taquigrafía, mecanografía, contabilidad, francés, correspondencia comercial… para prepararme para un futuro y digno trabajo en una oficina, banco, etc. Todo esto con 10 años. Ese era el mensaje que se nos vendía en ese momento. Lo hice. Me examiné en la antigua Escuela de Comercio de Santa Cruz, junto a la Plaza de los Patos, de todas esas asignaturas», aclara. «A los 13 años comencé a trabajar como ayudante en la oficina de la empresa Unión Azufrera de Taco y por la tarde-noche iba a clase después del trabajo a esa misma academia para continuar con mi formación. Es importante resaltar que este centro siempre fue mixto, lo cual enriquecía enormemente nuestras relaciones, también trabajábamos en grupo y aprendíamos de y con otros. Esto hoy se llamaría mediación. Sin duda alguna, esa experiencia me marcó profundamente. Asimismo, tuve la enorme suerte de asistir, ya pagado con mi dinero, a las clases de francés que impartía Monsieur Jean Dekany, que luego fue cónsul de Francia en Canarias, los sábados durante dos horas para prepararme los exámenes de la Escuela de Comercio. Esa fue mi otra gran ventana al mundo de las lenguas extranjeras. Lo que me gustaría enfatizar es que, a partir de los 13 años, siempre hice dos o más cosas a la vez, trabajo y estudio. Eso iba a ser así durante el resto de mi formación personal y profesional».

Bachillerato y reválida

José Luis con casi 15 años ya tenía en mente que quería ser maestro. «Era consciente de que por mi edad y estudios ya no podría hacer otra carrera porque se accedía a Magisterio con 4º y reválida –Plan 1950–. Comencé a estudiar Bachillerato nocturno a los 15 años en el antiguo Instituto de Santa Cruz, hoy Escuela Oficial de Idiomas, después del trabajo en la Agencia de Aduanas Vives. Allí cursé 1º. Durante el verano siguiente pedí dos meses y medio sin sueldo en la agencia, gracias al apoyo familiar, para hacer 2º y 3º de Bachillerato en la Academia Bayco, en Santa Cruz, y me presenté a los exámenes libres en septiembre. En Bayco tuve la inmensa fortuna de conocer a Domingo Pérez Minik como profesor de francés, al que luego seguí viendo regularmente en casa de Ernesto Salcedo y María del Carmen Lindell. A continuación, hice 4º de bachillerato nocturno en el Instituto Teobaldo Power», explica. «Dado que la reválida se retrasó no pude hacer el examen de ingreso en la Escuela Normal de Magisterio y lo tuve que hacer en septiembre, en la última convocatoria, cuando se podía ingrsar a Magisterio con 4º y reválida». El Plan Nuevo de Magisterio comenzó al año siguiente y ya se exigía 6º y reválida para entrar.

Algo muy curioso le pasó a José Luis, cuando en ese verano se puso a preparar la documentación que tenía que presentar para hacer el examen de entrada obligatorio en Magisterio. «Hay que recordar, por si se nos olvida, que estábamos en una dictadura. Era necesario presentar dos certificados: uno del párroco de tu zona y otro, de la Guardia Civil, de conducta. Con el del párroco no tuve problemas –ya describí anteriormente lo que fue Taco en ese entonces–, pero al ir a la Guardia Civil de La Cuesta me rechazaron la solicitud porque estaba fichado por pertenecer a la JOC (Juventud Obrera Católica) y vender el periódico de izquierdas, Mundo Obrero. Para las personas que no recuerdan lo que significó la JOC diré que se trató de un movimiento reivindicativo social y laboral, similar a lo que hoy sería un sindicato», apunta. «Menuda sorpresa. Volví a Taco y fui directamente a hablar con Jacinto Barrios, el párroco y, sin dudarlo un minuto, me dijo: súbete al coche que nos vamos a La Cuesta”. Una hora después ya tenía el certificado deseado en mi mano».

El próximo lunes volveremos con José Luis Vera adentrándonos en las metodologías que se crearon para la enseñanza del Inglés. Lo haremos con Maestras y maestros de ayer, en esta página de EL DÍA-La Opinión de Tenerife.