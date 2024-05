Imbéciles, el fiscal general y algo de memoria histórica

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. / EP

Imbécil, cuando buscas la etimología de esta palabra, se añade para referirse a los que usaban bastón para poder andar. Y eso me hace pensar en Sánchez, entre otros, y en Feijóo también. El primero usando el bastón del embuste convenciendo a los tontos patrios para llevarnos al Chavismo, el segundo, con la última trompetada, plagia a Vox en su discurso político en Cataluña sobre la inmigración ilegal mientras vota con Sánchez lo contrario en el Congreso, permitiendo la legalización de 500 mil ilegales. ¡Toma ya! Y es que algunos no somos tontos. La mayoría si.

Sobre el ascenso de los imbéciles, de los últimos de la clase, he leído mucho estos días. Libros, columnas y opiniones que se publican –mientras nos dejen opinar–. Estos imbéciles nos están dañando mucho, tanto que no descarto para nada un cambio drástico en nuestro modelo de vida, empezando por la voracidad del fisco y culminando por el sometimiento pleno al líder supremo. Que ahora va a por el Poder Judicial, es lo único que le frena hoy por hoy.

Al fiscal general del Estado, puesto ahí por el Gobierno, García Ortiz, no le gusta que los jueces cuestionen sus decisiones (que generalmente toma en nombre del Gobierno de Sánchez) y se dedica ahora a recusar magistrados del Tribunal Supremo.

Esta semana pasada tenemos el caso de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática, que él nombró y que el TS ha anulado. Lola, pareja de Garzón. Para los que no lo recuerden, este compañero –digo eso porque ejerce de abogado y el código deontológico dice que nos tenemos que tratar así- pues este compañero, fue magistrado de la Audiencia Nacional y en el 2012 el TS dicto una Sentencia condenándolo a 11 años de inhabilitación por prevaricación dolosa, por mandar a grabar en la cárcel las conversaciones nuestras con nuestros clientes. Prevaricar es tomar, a sabiendas, una decisión injusta en el ejercicio de su cargo.

Además, puso de moda los jueces mediáticos, ahora hay una serie donde sale. Usaba helicópteros para trasladarse y montaba un espectáculo peliculero de narices, amén de sus grandes cacerías de ciervos con el entonces Ministro de Justicia. Esto que cuento también es memoria histórica. Recuérdese la que montó con John Palmer en Tenerife. El Sur parecía tomado por un ejército de policías. Total, para nada. Como todo lo que instruyó Garzón, el que quiso ser Ministro y González no le dejó. Tío listo, es último.

El sistema judicial español está muy tocado. Y no solo por los retrasos. Mi amigo Olegario no concibe que existan asociaciones de jueces y fiscales, que se definen como conservadores y progresistas. El pertenecer a una u otra ideología debería ser parte de la intimidad de cada uno, no responder a necesidades de asociaciones profesionales, porque esa pertenencia –a unas y a otras– suscita la suspicacia del pueblo, ciudadanía en términos actuales, que debería ser el verdadero destinatario de criterios judiciales imparciales y no de las ideas políticas de quienes defienden la legalidad acusan y los otros que juzgan.

Y los nombramientos por los partidos en el poder de correligionarios y afines para cargos en Justicia no son de recibo. Ni siquiera responden a Derecho, como ha indicado, en varias ocasiones el TS por los puestos designados por Sánchez.

Toda esta camarilla soltará la teta cuando la deje Sánchez. Por eso no lo dejan. Lo que hace falta es una limpia en las instituciones, pedida a gritos por socialistas cabales. Politizar los nombramientos es una aberración e inseguridad democrática tremenda.

En fin, que la España del sanchismo y del narcisismo, del Falcon y de Begoña, sigue su camino, proa al marisco. Porque no hay mal que cien años dure, ni cuerpo que lo resista. Todavía nos estamos preguntando para qué escribió Sánchez la carta de los cinco días, esa de me voy/me quedo. ¿le habrán descontado del sueldo los cinco días? Y es que hacen falta más personas y menos políticos, que te piden el voto para tener de que vivir. La mayoría le quitas el cargo y no sirven ni para pegar etiquetas en un yogur.

Y es que hay mucho escrito sobre los imbéciles y el poder; Aaron James y Juan Luis Cebrián tienen dos publicaciones en el mercado fabulosas; el primero hace referencia a Trump, que llegó a la Casa Blanca porque millones de estadounidenses que le votaron son igual de imbéciles que él. Y el segundo busca respuesta en que cómo es posible que estemos gobernados por auténticos idiotas. Yo tengo la respuesta: los votantes.