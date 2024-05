Estudiantes universitarios contra el genocidio israelí

Estudiantes participantes en la acampada de la UV con una bandera palestina. / GERMÁN CABALLERO

Estudiantes universitarios españoles se han unido a las acampadas que en universidades de Estados Unidos han exigido el alto el fuego en Palestina, al calificar como genocidio la atrocidad que está cometiendo el actual gobierno israelí, que no el pueblo judío, y esta matización es importante, porque quien pretende exterminar al pueblo palestino es el gobierno judío, no el pueblo judío, que en general opta por la paz.

Primero plantaron sus tiendas los estudiantes de la Universidad de Valencia, siguiéndoles los de Barcelona, Madrid y el País Vasco. Y es que toda universidad que se precie tiene que ser crítica por definición, y permitir, apoyar y animar a sus estudiantes a que lo sean ante un acontecimiento criminal sin precedentes que ha causado la muerte de al menos 30.500 palestinos y 71.920 heridos como consecuencia de la incursión armada del ejército israelí en tierras palestinas. Universidades españolas que han hablado alto y claro exigiendo romper todo tipo de acuerdos con aquellas universidades israelíes que no se comprometan con la paz.

Así lo ha manifestado el pasado jueves la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, que se han comprometido no solo a revisar, también, si se diera el caso, a suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Además, la Conferencia promete intensificar la cooperación con el sistema científico y educativo superior palestino y la atención a la población refugiada. Chapó a los magníficos rectores y rectoras, y, como profesor universitario (j), me siento orgulloso de su actitud.

No puedo decir lo mismo del comportamiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que, al igual que en los tiempos de la dictadura franquista, no quiere actividades políticas en la universidad, y por tanto se atreve a exigir a los rectores que dejen la política fuera de las aulas e impidan acampadas en los campus universitarios en señal de protesta por el genocidio de Gaza. Y, por si fuera poco, al casi ultraderechista portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, le oí decir que las acampadas estudiantiles van contra Israel, pero a favor de Hamás. Lo que faltaba.

Cierto que fue un horrible y gravísimo error el que cometió Hamás atentando hace siete meses contra pacíficos ciudadanos israelíes, lo que dio pie al gobierno de Israel para responder con un brutal ataque militar a la Franja de Gaza y sus indefensos ciudadanos, que, impotentes, tienen que soportar el doble lenguaje del gobierno israelí, que aparenta conversaciones humanitarias mientras impide que los palestinos reciban ayuda internacional, y, a continuación, los masacra sin contemplaciones.

A siete meses de la invasión del ejército israelí, y en vista de que las organizaciones internacionales no han sido capaces de alcanzar la paz ni de recuperar el territorio palestino usurpado, la decepción de la pacífica ciudadanía mundial es apabullante, porque, además, se pregunta para qué sirve esa mole mastodóntica neoyorquina, la ONU, y sus miles altos sueldos de funcionarios y gastos relacionados con su funcionamiento. Y cómo un país concreto fabrica armas que luego vende a quienes se matan entre sí. Y para qué la OTAN, qué hace además de contemplar desde su búnker protector la invasión de Rusia a Ucrania.

Nos queda la esperanza de que los estudiantes universitarios de todo el mundo sigan acampando por la paz.

En medio de tanta zozobra, menos mal que surge algún gesto, aunque sea testimonial, como es la paralización por parte del presidente Joe Biden del envío a Israel de 3.500 bombas para evitar que se usen en Rafah, donde se hacinan un millón y medio de palestinos desamparados. Paradójicamente, mientras tanto, Netanyahu sigue usando armas presuntamente vendidas por Estados Unidos, y el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, hace campaña con no se sabe bien cuántos asuntos pendientes pueda tener con la Justicia.

Nos queda la esperanza de que los estudiantes universitarios de todo el mundo sigan acampando con sus reivindicaciones de paz y que cuando les toque dirigir el maltrecho planeta acaben definitivamente con la guerra. Algo es algo.