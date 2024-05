Chicles en la suela

Cigarros y chicles en un cactus de Santa Cruz.

Con el calorcito propio de estas fechas, tan alteradas por las consecuencias de un cambio climático negado por los artistas de siempre, caminar por las aceras impolutas de las ciudades se convierte en un ejercicio de riesgo. Sí, se corre el peligro de acabar empegostado con los millones de chicles que algunos desaprensivos lanzan a la calle como si se tratara de un deporte olímpico. Cuando enfilo el paseo para enfrentarme al mar de chicles, me acuerdo del poema de Antonio Machado, que tan bien interpretó Serrat con aquello de «Caminante no hay camino, se hace camino al andar». En esta historia interminable de la batalla entre los chicles y la acera, ha habido innumerables víctimas, entre las cuales están la suela de los zapatos o tenis que al llegar a casa encajamos en una zapatera que recibe con agrado el esperado regalo. Los chicles adheridos al suelo son esas reliquias olvidadas por la contienda que hizo capitular a los dioses de la goma elástica. La sensación es como si la acera tuviera dientes y decidiera aferrarse a tu zapato con más fuerza que una lapa a la roca. No hay experiencia más desagradable que la de pasear entre una constelación de chicles abandonados que adornan el pavimento transitable de nuestra querida ciudad. La metáfora de un campo minado de plástico sucio, donde cada paso es una lucha épica contra la fuerza de atracción de los chicles y la ley de la gravedad. Y luego está ese sonido repugnante de los tenis despegándose de la acera, como si estuvieras liberando a tus pies de las garras de un pulpo mitológico. Es como rasgar un pedazo de cinta adhesiva, pero vamos, bastante más desagradable que eso. Sin embargo, la verdadera movida de esta historia no es solo el tranque de tener un masticable soldado al zapato, sino el hecho de que este problema parece no tener fin. Es una epidemia que por más que intentemos solucionarla con vacunas de todo tipo, siempre estará el chicle del marrano de turno esperando su momento para fastidiar el paseo. El otro día caminaba por mi barrio y sorprendí a varios chicos lanzando sus chicles al suelo. Me armé de valor y me dirigí al incívico muchacho: «Oye, tienes una papelera ahí al lado y lo tiras al suelo, ¡luego tienen que limpiarlo otros!». El espabilado me contesta: «¿Qué pasa, fenómeno? Relájate un poco, que tampoco estoy detonando una bomba nuclear. Son solo unos chicles, por un par de ellos más no va a pasar nada». Pues así está la cosa. Incivismo desde jóvenes. Puede parecer una nimiedad, pero si se fijan bien, las calles están coloreadas por culpa de los malditos chicles. Ser un buen ciudadano va más allá de cumplir con las leyes y pagar impuestos, dado que implica un compromiso activo con el bienestar de la comunidad y el respeto por el entorno. No cuesta nada llevar con nosotros nuestros desechos hasta encontrar un lugar adecuado para desecharlos, porque el beneficio para todos es incalculable. Aunque pensándolo bien, gente bruta y pasota hay en todos lados. Lo de las pipas ya lo vemos otro día.

