Estado federal y confederal

Mario Draghi. / Reuters

Mientras la UE se esfuerza por incorporarse a la globalidad del siglo XXI, España nos quiere regresar al XIX. En días pasados se vio en el Consejo de Europa el Informe Letti, donde pide reformas contra la decadencia de la UE, que se encuentra con dificultades para garantizarnos las libertades, «militar, de salud, ambiental y económica». En el año 1993 los pesos económicos de La UE y de EEUU eran análogos y se situaban en torno al 20% del PIB mundial; hoy, 2024, Europa ha caído al 13,3%, un 40% menos de PIB general y per cápita. En la globalización, señala el Informe Letti, cada año se va un ahorro de la UE a EEUU de 300.000 meuros, que regresan en parte para comprar sectores estratégicos de le UE. Luego de visitar 60 ciudades y 400 reuniones, Enrico Letti dice que es obligado proteger las libertades y plantear una política industrial armoniosa y eficaz. Más empresas y más grandes. Menos burocracia. Menos impuestos. Más financiación. Verdadero mercado de capitales, con las 4 libertades. No fragmentación, ni asimetrías regulatorias, fiscales y territoriales, El Informe Letti se traslada para después de las elecciones europeas de junio y se pide nuevo informe complementario a Mario Draghi. Reconsiderar el exceso regulatorio de la UE, que debiera ser de mínimos para unificar y no de máximos para separar. Motivo de la salida del Reino Unido de la UE-28.

Francisco Sosa Wagner, aborda el conflicto de los estados federales y confederales, titulando éstos como un atraso en la historia. Los padres fundadores de EEUU, aprobaron un sistema respetuoso con la división de poderes, que quedó al margen de los egoísmos de los estados miembros, predominio del todo sobre las partes. Las competencias ejercidas en interés común, mismas condiciones en todo el territorio, con unidad jurídica y económica.. Por ello no son posibles las relaciones bilaterales y menos cuando se pliegan al interés identitario. Nos pone el ejemplo de la República Federal de Alemania, donde la república avanza reduciendo poderes territoriales. De igual forma su sistema electoral suprimió el conflicto competencial con los Lander, poniendo como límite para tener representación en el Bundestag el 5% del censo. Con ello desaparecerían en España los partidos regionales, que seguirían representados en sus Cámaras. Las referencias de Sosa Wagner a los estados confederales del Imperio austrohúngaro, a la Federación Yugoslava, al Quebec canadiense, a la Escocia del Reino Unido, a Puerto Rico, país asociado de EEUU, nos aclaran los desastres y realidades de estas formas confederales. En todos los casos su decadencia económica y social.

El regreso al siglo XIX que nos oferta el zanchismo, alineado con los partidos rebeldes catalán, vasco y gallego, nos plantea con su modelo confederal una cuarta guerra carlista. Poder solicitar el control del 100% de los impuestos, al modo de los fueros y cupos vasco y navarro, que vienen siendo declarados por la UE al margen del Tratado de la Unión. Instalar una soberanía efectiva por la vía de los hechos consumados y fuera de la Constitución del 78, cuando no existe capacidad económica real, como señalan los déficits de pensiones catalán y vasco, de 8.000 y 4.000 meuros al año. Falsos estados parásitos, contra la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, que obliga a la igualdad de prestación de servicios y a la lealtad institucional para con el Estado.

El nacionalismo acabará arruinando sociedades ricas, la identidad contra la economía global del conocimiento, Alejan la inversión y el talento, como demuestran sus jóvenes mejor formados que huyen de los muros identitarios y de la verdad ocultada del sueño vasco que demuele la democracia y la libertad, como señala Clara Múgica, nieta del asesinado Fernando Múgica, cuya sangre no hiela a Patxi. Pérdida de competitividad, de educación como ya detecta el PISA, idioma solo vasco para elevar los muros, natalidad y vivienda protegida olvidadas, envejecimiento de la población y auge migratorio con conflictos de integración. Pérdida industrial y de dinamismo empresarial. Un suicidio perfecto, en el juego del poder y cambio del modelo económico, entre el modelo subsidiado bolivariano zanchista, que pretende sustituir a la economía emprendedora que necesitan tanto la nación como la UE-27.