El vosotros acecha al ustedes

Mario Vargas Llosa me cae mal. Cada vez que aparece me genera una sensación de rebote bastante particular. Su planteamiento decimonónico me provoca un distanciamiento ético y moral que se incrementa en cada una de esas alocuciones clasistas y machistas a la que nos acostumbra. No obstante, cuando exprimo conscientemente su obra, entro en una dimensión extraordinaria, únicamente comparable a la primera vez que descubrí Cien años de soledad, la escritura universal de su examigo Gabriel García Márquez, al que propinó un puñetazo por un malentendido conyugal. Me atrapa cada frase, todos y cada uno de los sublimes recursos literarios que emergen a medida que avanzamos en una lectura siempre cautivadora. Admiro sus creaciones, que han sido el experimento idóneo para conseguir separar sin recelo al artista de su obra. Pero lo que más me emociona es el uso constante y convencido de los peruanismos como parte identitaria de su ser y su escritura. Una oda a sus raíces andinas que disfrutamos en novelas de tanto alcance como La ciudad y los perros o Pantaleón y las visitadoras. Mario Vargas Llosa es el antipático interminable, pero encarna al verdadero custodio del acervo lexical peruano y al juglar moderno que mantiene el uso y vigencia de los peruanismos. En sus escritos encontramos al «cachaco» por militar, a la «chanfaina» por un enredo, al «piqueo» por una pequeña porción de alimentos y al «camote» por enamoramiento. No han sido pocos sus enfrentamientos con las editoriales por esa manera tan autóctona de escribir, en la que en más de una ocasión les ha dejado claro que «es así, o no hay libro». Sin embargo, en Canarias sentimos cierto pudor a la hora de utilizar los canarismos, que no dejan de conformar una parte esencial del español que se habla en las islas. El canarismo, entendido como el conjunto de características lingüísticas propias del habla canaria, no solo constituye una forma de comunicación distintiva, sino que también representa una forma de expresión identitaria que pondera el mestizaje de nuestra tierra. Desde la influencia aborigen hasta las aportaciones de las diversas culturas que han dejado su huella en este territorio, el canarismo se erige como un tesoro lingüístico que merece ser valorado y preservado. Pero el «vosotros» va acechando al «ustedes». Estamos alongando al «ustedes», entrecomillándolo y arrinconándolo cada vez más. Se resiste con fuerza gracias a puntales como la Academia Canaria de la Lengua y autores imperecederos como Rafael Arozarena, que en la novela Mararía nos recuerdan el privilegio de hablar como lo hacemos nosotros. Sin ser mejores ni peores, simplemente, diferentes, como el adusto de Vargas Llosa, que tanto se empeña en que no se le escapen sus peruanismos. En el ámbito de la escritura, el uso del canarismo no solo contribuye a enriquecer el patrimonio literario canario, dado que también permite una mayor conexión emocional y cultural entre el autor y su audiencia. Al emplear términos, giros y expresiones propias del habla canaria, los escritores transmiten historias y una parte de la identidad colectiva de su tierra. Es fundamental tener claro un aspecto determinante: el uso del canarismo en la escritura no implica un rechazo al español estándar ni una limitación en la comunicación. Por el contrario, se trata de una manera de enriquecer la lengua, dotándola de matices y riquezas que reflejen la diversidad cultural y lingüística. Creo que es algo por lo que responsabilizarnos a todos los que tenemos la suerte de vivir aquí. Ya basta de recato, decoro y restricciones impuestas por los que dicen saber más que Cervantes. Ustedes están más cerquita; vosotros estáis un poco más lejos.

