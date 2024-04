Espacio, más tiempo y casa

Obra del Hotel de La Tejita. / Carsten W. Lauritsen

Estamos en el momento en el que algunos elegirán, desde su posición, salvarse y enmendar muchas de las cosas que se han hecho mal, por falta de voluntad, consenso o intensidad. Otros se equivocarán y quedarán fuera del nuevo entendimiento que anida en nuestro ser común. Inevitablemente otros seres políticos fallecerán por esto, y lo harán porque simplemente llevan ahí desde el principio, y ahora, estamos en el final de ese tiempo.

Las ideologías de los políticos de Canarias son de todo tipo variadas, pero todas poco resistentes. Yo he visto a la izquierda canaria pelear una campaña por bajar el IGIC. También he visto a la derecha promover el transporte público y enfrentarse a los taxistas. Ahora veo a los nacionalistas pelear por las competencias de Costas en el Constitucional para hacer ilegalidades en el dominio público terrestre de Canarias, ilegalidades como las que volvió a subrayar ayer el Ministerio de Medioambiente del Gobierno del España respecto a las obras del hotel que se ve que están intentando construir en la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, en Granadilla de Abona; el conocido como «hotel de La Tejita».

Hoy somos hijos de una lucha de multitud de agentes políticos y sociales, que, por años, han basado su motivo en hacer ver que el gran enemigo de los canarios somos los propios canarios, de diferente clase y condición. Hay una élite canaria que trabaja incansablemente por hacer ver al canario medio que debe enarbolar la bandera del victimismo señalando al enemigo allende los mares, siempre en España o en Europa. Durante mucho tiempo se ha confundido la identidad cultural con la identidad de clase, saber comprender lo que está pasando hoy en Canarias tiene que ver con entender que esa victoria cultural es fundamental para continuar en la buena dirección.

La responsabilidad de lo que nos ocurre sólo la pueden atajar las personas de Canarias. Uno no puede estar pensando en el godo o en el guiri, tiene que estar pensando en el político de clase bien que va de que es de barrio diciéndote que no regula el Airbnb en tu ciudad, donde está tu ventita, tus calles peatonales mal que bien, tus amigos de toda la vida, tus terrazas, tus jardines, ¡e incluso tus recuerdos!, porque eso podría generarle problemas a la economía local.

¿A la economía de quién? Nos han convencido de que la economía es que le vaya muy bien a quien más gana. No somos nuevos. Sabemos que para repartir la riqueza tiene que generarse riqueza. La cosa es saber elegir qué modelo de normas comunes y funcionamiento es positivo, que grandes acuerdos hacen que los esfuerzos y entendimientos tengan un buen sentido para toda la comunidad.

Es hora de asentar una política del amor propio, del yo para el común, donde la entelequia de la gestión pública no sea un trámite sólo apto para propietarios, hombres de alta alcurnia disfrazados, si no gentes del común y el buen hacer. Quizás llegó tiempo de militar y dar vida a organizaciones que aniden los mayores consensos. Son muchas dudas las que surgen después de este 20 de abril. ¿Vamos a seguir teniendo un ecologismo en contra del transporte guiado en zonas urbanas consolidadas?, ¿vamos a seguir teniendo unos nacionalistas que no quieren crear impuestos a los no canarios?, ¿vamos a seguir teniendo unas fuerzas vivas en el PSOE que no celebren esta victoria cultural en la que por fin el canario entiende que el problema no está en Madrid si no en nuestra propia casa?

Un momento histórico nace, la trascendencia de la historia está en saber mantenerlo y dar cuerpo a lugares comunes por el bien de la mayoría, momentos útiles y trascendentes. Lo próximo que veremos serán las alegaciones a Ley de Alquiler Vacacional de Canarias, así como alguna que otra Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento de Canarias. Es hora de que los canarios hagan política, es hora de que los canarios hagan nuevas cosas por su espacio, por más tiempo, y por tener un hogar.