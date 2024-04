Imagen de archivo de la guerra en Gaza / Abed Rahim Khatib/dpa

Nuestra querida civilización no ha dejado de tiritar de frío ni de temblar de miedo; las guerras, las miserias de los desheredados de la tierra, las acechanzas de los que esperan el gran bocado para agrandarse la barriga sin que les preocupe lo más mínimo tener que soportar digestiones flatulentas no han dejado de ejercer su protagonismo no por los poderes y facultades de la inteligencia y el tino de la moral sino por la influencia de acomplejados mandamases que se reúnen cual aquelarre al lado de la pólvora de cañones, enardecidos por cornetas y tambores o supervisando aviones de guerra, bases de misiles, con la colaboración de los estrategas de la guerra donde urden como podrán hacerse , una vez más con el gobierno del planeta.

Acortando las páginas de la historia, así actúo, por ejemplo, Napoleón, cuando quiso invadir Portugal contando con la ambición de Godoy y la traición de un débil Carlos IV. Lo mismo que un oscuro cabo cuartelero, Adolf Hitler, amparándose en la justificación de la derrota sufrida por Alemania en la primera gran guerra mete al mundo en una nueva guerra mundial y no por méritos propios de estratega de alto calado que se vio frustrado, sino por la venganza de una paranoia establecida por lo que poco le importó someter a la civilización occidental a un sacrificio donde murieron 40 millones de civiles y 20 millones en los campos de batalla, más los sometidos por las bacterias del hambre y de las enfermedades recurrentes, lo que según ciertos historiadores la cifra de 100 millones de víctimas se queda corta.

Las guerras las propician protagonistas que se creen redentores de causas poco explicadas y menos dialogadas cuando lo que tiene preponderancia es el control de los mercados y de los recursos naturales eludiendo negociaciones preventivas, donde se impone, lamentablemente la frase del Presidente del Consejo de Ministros de la Republica Francesa, Georges Clemenceau, en una carta que envía al presidente de EEUU Woodrow Wilson: «una gota de petróleo bien vale una gota de sangre».

Y en estos momentos los que manejan las voluntades de ciertos poderes vuelven con la matraquilla, poco tranquilizadora, que tengamos cuidado porque pudiera ser que se estuviera en los albores de una tercera guerra mundial.

Pero los que se preocupan por nuestra querida civilización, poco hacen por corregir las desigualdades sociales y, además, en el mundo y desde el poder que tienen miran para otro lado mientras en ese mundo que dicen defenderán si es preciso con una hecatombe nuclear ocurren muertes que se pueden evitar de millones de niños que fallecen por desnutrición, haciendo una cifra escandalosa de 16.000 niños que mueren cada día y mas de 200 millones de los que sufren una pobreza alimentaria extrema, donde hay países ajenos a poder combatir con éxito determinadas enfermedades infecciosas que se traducen en epidemias y cuando no en una pandemia como la reciente de la covid-19 donde ni llegan las suficientes vacunas y menos aun recursos higiénico-sanitarios que bien podría aportar en toda su extensión los poderes instalados en el cogollo de nuestra querida civilización., que ha avanzado en un nivel no imaginado hace una centuria, y se va a rematar con todo esplendor en los definitivos logros aportados por la inteligencia artificial, que si no se emplea bien; como así se dijo con la energía atómica , la devastación que producirá tendrá efectos similares.

El caminar de la humanidad se puede comparar con el paso de esos desfiles en los que abre la marcha un vistoso grupo de caballos nerviosos y llenos de vida, con jinetes bien adornados de penachos de plumas y cascos dorados, pero que llevan tras de ellos otro grupo no menos significativo de personas, menos adornado, mas sencillamente vestidos y sin más instrumento en sus manos que una vulgar escoba.

Los caballos del desfile puede que retrocedan por ellos mismos, algunas veces lo hacen también, pero siempre se corre con ellos el riesgo aún tanbién en los desfiles más necesariamente elegantes que conducen a los recintos que gestionan el poder del mundo donde aparece como argumento fundamental que hay que gestionar la paz antes que cualquier guerra, pero al final , la marca inconfundible : «hicimos la guerra porque la paz fue imposible».