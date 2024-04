En defensa de la actividad turística responsable

Manifestantes con carteles en contra del turismo en Canarias. / RADIO PIMIENTA

El sector turístico en Canarias ha puesto todo su empeño en valorar en sus justos términos la tendencia al alza que exigen los nuevos turistas que nos visitan sobre materias como la sostenibilidad, el compromiso con la ética, el respeto por el medio ambiente y la aceptación de que es menester contar con la opinión de las comunidades locales. Todo ello conforma los parámetros que debe tener un turismo responsable.

Pero sin olvidarnos de que el éxito de dichas políticas han de guardar un respetuoso equilibrio entre los que cada vez exigen más, imponiendo sus propios criterios e ideas, intentando cambiar la libre capacidad de decisión de los empresarios y de la administración, y los que deben proteger el derecho de decisión de sus empresas y la de los ciudadanos. Entre los primeros se encuentran algunas plataformas y ONG, que intentan imponer, de forma no siempre pacífica, sus ideas político-filosóficas sin aceptar el punto de vista de los demás. De hecho, este 20 A, colectivos sociales y ecologistas han convocado una manifestación con el lema «Canarias tiene un límite»

En Canarias hemos soportado estas situaciones y las seguimos padeciendo con resultados casi siempre negativos para nuestra imagen interna y sobre todo externa. Alguna de ellas con razón, y otras, muchas sin ella, se han visto afectadas infraestructuras portuarias y aeroportuarias, hoteleras, carreteras, granjas, zoológicos y acuarios…; contra las cuales no siempre se ha jugado con la verdad. Es más, algunas de ellas, rozando el activismo político, atacan dichas infraestructuras o arremeten su furia contra obras de arte, sin importarles las posibles consecuencias de sus actos.

Luego se alarman y se rajan las vestiduras si se califican algunas de sus acciones como «ecoterrorismo». Es evidente que es un término controvertido y hasta subjetivo, ya que para ellos sus actuaciones son legítimas, aunque no se basen en principios científicos contrastados o vayan en contra de la ley o incluso de la propia democracia y no digamos ya del sentido común; mientras que para otros, los que sufren y padecen sus sabotajes, campañas de acoso, o incluso chantajes emocionales más que racionales o científicos, sus consecuencias no dejan de constituir actos criminales.

Recientemente, se han producido varias campañas contra nuestra primera industria que tiene que ver con el Reino Unido. La principal, la campaña de «turismofobia» orquestada por diversas organizaciones activistas, que se oponen a la actual política turística, y que arremeten contra el viajero en general y contra el visitante inglés en particular, y que ha llevado a la propia televisión inglesa a decir: ¿Deberíamos boicotear a la isla de Tenerife? O esos otros activistas que están en contra de cualquier construcción hotelera como la de La Tejita o la de Cuna del Alma, sin importarles los derechos consolidados que dichas empresas pudieran tener. A veces, se olvida que Canarias vive del y por el turismo.

Y hará solo unos días, ha sido Loro Parque el que ha sufrido los envites de una campaña de acoso feroz por parte de la ONG animalista PETA y de la WAP, que han «apremiado» a distintos touroperadores y diferentes compañías y agencias de viajes inglesas a romper relaciones comerciales con la empresa canaria, que es considerada mundialmente como la embajada de los animales, presionándolas con llevar a cabo distintas manifestaciones delante de las sedes de dichas empresas o en los aeropuertos ingleses. Con ello, pretenden llevar a cabo campañas de fuerte impacto mediático para que las empresas terminen cediendo y calmen en lo posible a los activistas.

Con dichas conductas, restan valor y credibilidad a sus propias reivindicaciones. Entre otros motivos, porque impulsan campañas para amedrentar y meter miedo, más que concienciar a la población. De hecho, las veces que han llevado a los tribunales a algunos zoológicos o fundaciones, como la del Loro Parque –que posee diferentes certificaciones de los distintos estándares ambientales internacionales sobre el bienestar animal, así como el reconocimiento de ser el mejor parque zoológico de Europa–, han perdido; demostrando así que sus acusaciones eran falsas. A ellos parece ser que les da igual, porque da la sensación de querer conseguir el respaldo emocional más que el racional, y no digamos ya el científico.

Hay que dejar claro que, con sus actos, que algunas veces pueden considerarse de «turismofobia» cuando no directamente de «ecoterrosrismo», atacan a toda la cadena de valor del turismo canario, y juegan con el futuro, que es nuestro «modus vivendi».